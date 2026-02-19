Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 0-2: Τον πλήγωσε η απώλεια του Πιρόλα, τον τιμώρησε ο Σικ μέσα σε τρία λεπτά

Ο «ψυχωμένος» Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άγγιξε ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Λεβερκούζεν για το πρώτο παιχνίδι της ενδιάμεσης φάσης του Champions League, όμως οι Γερμανοί «απέδρασαν» από το Φάληρο με τη νίκη, έπειτα από δύο γκολ του Πάτρικ Σικ.

Οι Πειραιώτες ήταν ανταγωνιστικοί, άνοιξαν το σκορ στο 45' με τον VAR να το ακυρώνει ως οφσάιντ, όμως δύο ολιγωρίες της άμυνας, επέτρεψαν στη Λεβερκούζεν να προηγηθεί με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά (60', 63'). Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Γερμανούς, ο Τσέχος σέντερ φορ, Σικ, ο οποίος διαμόρφωσε με «ντοπιέτα» το τελικό 2-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σε καλή ημέρα τον Τζολάκη, όμως επιθετικά δεν κατόρθωσαν να δημιουργήσουν κλασσικές ευκαιρίες, επιχειρώντας να απειλήσουν περισσότερο με μακρινά σουτ.

Το τελικό σκορ (2-0) κάνει πολύ δύσκολα, όμως όχι ακατόρθωτα τα δεδομένα του επαναληπτικού αγώνα της Τρίτης (24/02, 22:00).

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Γερμανία για να παίξει «τα ρέστα του», εξαντλώντας τις πιθανότητες που έχει για μία θέση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

«Κεφάτος» ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι πιέζοντας τη Λεβερκούζεν στο αμυντικό της τρίτο και επανακτώντας γρήγορα τη μπάλα όποτε την έχανε. Οι ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπαρ έδειξαν τακτική πειθαρχία και είχαν ταχύτητα στις μεταβάσεις από την επίθεση στην άμυνα.

Η Λεβερκούζεν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τους κενούς χώρους, που δημιουργήθηκαν από το επιθετικογενές σχήμα του Ολυμπιακού, όμως οι Πειραιώτες δεν άφησαν περιθώρια στους Γερμανούς να κερδίσουν μέτρα στο γήπεδο.

Στο 5ο λεπτό, ο Τζολάκης βρήκε τον Ελ Κααμπί, που έδωσε στον Ταρέμι. Ο Ιρανός κατέβασε, όπλισε και εκτέλεσε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων, όμως η μπάλα κατέληξε άουτ.

Η Λεβερκούζεν επιχείρησε να επιτεθεί, χωρίς όμως να κατορθώσει να δημιουργήσει κάποια τελική ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αιφνιδιάσει την άμυνα των Γερμανών, με τον Τζολάκη να «ψάχνει» επαναλαμβανόμενα τον Ελ Κααμπί με βολέ από τη μία εστία στην άλλη.

Δύο μεγάλες ευκαιρίες για τη Λεβερκούζεν

Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν και στο 16' έφτασαν κοντά στο 1-0. Η ομάδα του Χιούλμαντ αναπτύχθηκε από τα δεξιά, ο Βάσκεθ γύρισε τη μπάλα στη μικρή περιοχή του Τζολάκη, ο Σικ επιχείρησε να ανοίξει το σκορ με προβολή, όμως ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών απομάκρυνε ενστικτωδώς.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Πόκου βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, γύρισε και έκανε ένα δυνατό διαγώνιο σουτ, χωρίς όμως να βρει στόχο.

«Καταιγίδα» από τελικές φάσεις πριν τη λήξη του ημιχρόνου

Στο 25ο λεπτό, ο Ζέλσον απελευθερώθηκε από τον προσωπικό του αντίπαλο και έπιασε ένα απίθανο ψιλοκρεμαστό σουτ, με τον Μπλάσβιχ να διώχνει σε κόρνερ την τελευταία στιγμή.

Τρία λεπτά αργότερα, οι Γερμανοί επιχείρησαν να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Ο Σικ τροφοδότησε με κεφαλιά τον Μάζα, ο οποίος κινήθηκε στο ύψος του πέναλτι. Ο Αλγερινός έκανε το τελείωμα, όμως ο Τζολάκης απομάκρυνε σωτήρια σε κόρνερ, αποκρούοντας εντυπωσιακά.

Στο 30', ο Πόκου βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, όμως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού του έκλεισε καταπληκτικά το οπτικό πεδίο, αναγκάζοντάς τον να στείλει τη μπάλα άουτ.

«Πάγωσε» το γήπεδο με τον τραυματισμό του Ρέτσου και του Πιρόλα

Τρία λεπτά αργότερα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος διεκδίκησε την κεφαλιά σε ένα χώρο που κινήθηκε ο συμπαίκτης του, Πιρόλα. Οι δύο παίκτες συγκρούστηκαν σφοδρά, με τον διαιτητή να διακόπτει εσπευσμένα το παιχνίδι.

Ο Ρέτσος συνέχισε χωρίς προβλήματα, όμως ο Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος αιμορραγούσε, αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο από τον Μπιανκόν.

Το ακυρωθέν γκολ του Ελ Κααμπί

Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Ο Ροντινέι εκτέλεσε το φάουλ από τα αριστερά, ο Ελ Κααμπί κινήθηκε στην πορεία της μπάλας, έκανε τη στριφτή κεφαλιά, έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα του Μπλάσβιχ για το 1-0. Ο διαιτητής, όμως ακύρωσε το τέρμα του Μαροκινού, καθώς θεώρησε πως ο εκτεθειμένος Ταρέμι επηρέαζε τη φάση.

Δε σταμάτησε να απειλεί ο δραστήριος Ζέλσον

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη αξιόλογη τελική ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, με ατομική ενέργεια και μακρινό σουτ του Ζέλσον Μάρτινς, το οποίο κατέληξε άουτ στο 47'.

Στο 53' ο Πορτογάλος με ατομική ενέργεια κέρδισε το φάουλ από τα δεξιά. Ο Μουζακίτης έφερε τη μπάλα στην περιοχή, όμως η κεφαλιά του Μπιανκόν ήταν άστοχη.

Ψυχρολουσία στο «Καραϊσκάκης» - Δύο γκολ σε 3 λεπτά ο Σικ

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού, η Λεβερκούζεν άνοιξε το σκορ. Ο Πόκου εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ταρέμι, έκλεψε, έβγαλε την ομάδα του στην αντεπίθεση, έτρεξε στο χώρο και πέρασε κάθετα τη μπάλα στον Σικ, ο οποίος κέρδισε τον Τζολάκη στο τετ α τετ, διαμορφώντας το 1-0 υπέρ των Γερμανών.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Τσέχος διπλασίασε τα τέρματα του στο παιχνίδι. Ο «σπεσιαλίστας» των στατικών φάσεων, Γκριμάλντο εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά και βρήκε στο πρώτο δοκάρι τον Σικ που έγραψε με κεφαλιά το 2-0 υπέρ της Λεβερκούζεν.

Στο 69', λίγο έλειψε να σημειώσει και τρίτο γκολ, όμως το δυνατό σουτ που επιχείρησε πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Τζολάκη.

Αντέδρασε ο Ολυμπιακός

Η Λεβερκούζεν οπισθοχώρησε και ο Ολυμπιακός κέρδισε μέτρα στο γήπεδο. Στο 73' ο Ροντινέι έκανε μία σέντρα-σουτ, η οποία είχε τροχιά προς το τέρμα, με τον Μπλάσβιχ να διώχνει σε κόρνερ.

Οι Πειραιώτες έχασαν ακόμη δύο ευκαιρίες με τον Αντρέ Λουίζ και τον Σιπιόνι, χωρίς όμως να διεκδικήσουν με αξιώσεις κάτι περισσότερο από το παιχνίδι.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα (46' λ.τ. Μπιανκόν), Ορτέγκα (82' Μπρούνο), Έσε (82' Σιπιόνι), Μουζακίτης, Ποντένσε (64' Αντρέ Λουίζ), Μαρτίνς, Ταρέμι (64' Τσικίνιο), Ελ Κααμπί.

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ): Κουάνσα, Άντριχ, Ταψόμπα, Βάσκες (77' Αρτούρ), Γκριμάλντο, Παλάσιος, Γκαρθία (87' Φερνάντες), Πόκου (77' Τεριέ), Μάζα (64' Τίλεμαν), Σικ (87' Κοφανέ).