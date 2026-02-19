Ολυμπιακός: Αυτές είναι οι πιθανότητες για την ανατροπή με την Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ της Τετάρτης (18/2, 22:00) την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα playoffs του Champions League.

Οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς γνώρισαν την ήττα με 2-0 από τις «ασπιρίνες» και πλέον, οι πιθανότητες πρόκρισης μειώθηκαν αρκετά.

Ο επαναληπτικός αγώνας που θα κρίνει και την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη «Bay Arena» είναι προγραμματισμένος για την επόμενη εβδομάδα.

Η ήττα στο «Καραϊσκάκης» έχει φέρει τον Ολυμπιακό σε δύσκολη θέση ενόψει της ρεβάνς στη Γερμανία, με το στατιστικό μοντέλο του «Football Meets Data» να αποτυπώνει τη δυσκολία της αποστολής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Λεβερκούζεν συγκεντρώνει 61% για νίκη στη δεύτερη αναμέτρηση, έναντι 21% των Πειραιωτών, ενώ η ισοπαλία τοποθετείται στο 18%.

Τα πράγματα για πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την ήττα στο Φάληρο. Συγκεκριμένα, οι πιθανότητες για να βρεθεί στη συγκεκριμένη φάση έπεσαν στο 2,6%, ενώ για να φτάσει στα προημιτελικά εκείνες βρίσκονται στο 0.2%

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βάσκος τεχνικός μίλησε μεταξύ άλλων για τις πιθανότητες που έχουν οι «Ερυθρόλευκοι» ενόψει του δεύτερου ματς στη Γερμανία.

«Θέλαμε να σκοράρουμε ένα γκολ για να είμαστε ζωντανοί στην πρόκριση γιατί είχαμε τις ευκαιρίες να το κάνουμε. Δεχτήκαμε τα 2 γκολ στο 2ο ημίχρονο ενώ ήταν ένα ματς στο οποίο μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει εμείς πρώτοι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κατέληξε να είναι ολοκληρωτικά εναντίον μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μεντιλίμπαρ.