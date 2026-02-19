Ολυμπιακός: Ξύπνησε μνήμες 2010 - Τι είχε συμβεί όταν έμεινε για τρεις σερί αγώνες «άσφαιρος»

O Ολυμπιακός στο πρώτο ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League γνώρισε την ήττα με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πλέον, η πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης είναι πάρα πολύ δύσκολη.



Ο Ολυμπιακός πάλεψε, όμως αυτή τη φορά ηττήθηκε από την γερμανική ομάδα, με τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ να καλούνται να κάνουν την υπέρβαση στη ρεβάνς. Με τους Πειραιώτες να μένουν «άσφαιροι» για τρίτη συνεχόμενη αναμέτρηση ανεξαρτήτου διοργάνωσης.



Η αρχή έγινε στην ήττα μέσα στο Φάληρο από τον Παναθηναϊκό με 1-0 στο ντέρμπι αιωνίων στις 8 Φεβρουαρίου. Για να ακολουθήσει η «λευκή ισοπαλία» στη Βοιωτία με τον Λεβαδειακό πριν από μερικές ημέρες.



Έτσι, ο Ολυμπιακός μετά από 16 χρόνια δεν κατάφερε να βρει δίχτυα για τρίτο σερί ματς. Το μακρινό 2010 οι Πειραιώτες είχαν ανάλογο αρνητικό σερί.



Τη σεζόν 2009-10, η ομάδα του Μπόζινταρ Μάντοβιτς δεν είχε σκοράρει απέναντι σε ΠΑΟΚ (δύο φορές) και Άρη. Στις 9 Μαΐου εκείνης της χρονιάς, στο γήπεδο της Τούμπας, για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ στη Super League είχε ηττηθεί με 1-0 από τον ΠΑΟΚ με το γκολ του Μουσλίμοβιτς.



Την αμέσως επόμενη αγωνιστική, στο «Γ. Καραϊσκάκης», ξανά κόντρα στον «Δικέφαλο του Βορρά», ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί με το ίδιο σκορ, αυτή τη φορά με τον Ίβιτς να χρίζεται σκόρερ. Για να ακολουθήσει το 0-0 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».