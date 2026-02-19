Ολυμπιακός: Η αποχώρηση Πιρόλα που τον πλήγωσε θανάσιμα κι ένα «γαμώτο»...

Τα ματς του Champions League κρίνονται συνήθως στις λεπτομέρειες. Η Μπάγερ πήρε... ρεβάνς αυτή τη φορά από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης όχι επειδή ήταν καλύτερη, αλλά επειδή εκμεταλλεύθηκε την αποχώρηση του Πιρόλα που τράκαρε με τον Ρέτσο στο πρώτο μέρος και εγκατέλειψε στην επανάληψη. Ο Μπιανκόν που μπήκε στη θέση του δεν έκανε την ίδια δουλειά, ο Σικ βρήκε τρόπο να εκτελέσει δύο φορές και ένα μοιρασμένο παιχνίδι για μία ώρα, έβγαλε ξεκάθαρο φαβορί πρόκρισης μέσα σε τρία λεπτά... Το λες κρίμα κι άδικο, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μια εναέρια σύγκρουση δύο συμπαικτών έφερε τα πάνω κάτω.

Η έκπληξη του Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα που δεν περίμενε ουδείς, αφορούσε την παράλληλη χρησιμοποίηση του Ελ Καμπί με τον Ταρέμι παρέα από το ξεκίνημα. Η λογική έλεγε... Τσικίνιο πίσω από τον φορ, αλλά αυτός είναι ο «Μέντι», αυτή και η ομάδα του. Ηθελε την πίεση του Μαροκινού ψηλά κι ας μη διανύει το καλύτερο φεγγάρι του, ήθελε τη ρέντα του Ιρανού στο σκοράρισμα, ήθελε και τους Ποντένσε, Ζέλσον μαζί στις πτέρυγες, για πλάτος στην επίθεση και ικανότητα στο «ένας με έναν».

Στο πρόσφατο 2-0 επί της Μπάγερ, ο Βάσκος τεχνικός είχε εκπλήξει με τους Κοστίνια - Ροντινέι μαζί στη δεξιά πτέρυγα, κίνηση που έκανε τελικά και τη διαφορά, με τον Βραζιλιάνο σε ρόλο μπακ-χαφ να φτιάχνει δύο γκολ με ισάριθμες ασίστ με τον Πορτογάλο να χρίζεται σκόρερ με το κεφάλι στο πρώτο κερδισμένο κόρνερ της αναμέτρησης, απόρροια της επιμονής του Τσικίνιο που κυνήγησε μια χαμένη μπαλιά.

Συγκριτικά με το προηγούμενο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες, η εντολή ήταν η μπάλα να φεύγει χωρίς πολλά-πολλά από την άμυνα, η πίεση να ξεκινά από ψηλά και ταχύτητα στις αμυντικές μεταβάσεις, λόγω της ικανότητας των Γερμανών να απλώνουν γρήγορα και σωστά το παιχνίδι από την πρώτη πάσα απομάκρυνσης της αμυντικής τους τετράδας.

Αγώνας μποξ και χτυπήματα εκατέρωθεν

Όλα για όλα έπαιξε και χθες ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μπάγερ. Όσες... μπουνιές φάμε κι όσες δώσουμε, αν μιλούσαμε για έναν πυγμαχικό αγώνα. Η ομάδα του Πειραιά πήγε με το πλάνο της, να παίξει για άλλη μία φορά στα ίσια απέναντι σε έναν αντίπαλο με τρομερές δυνατότητες, απίστευτη ισορροπία, αλλά και αμυντικές ανισορροπίες.

Κάτι που φάνηκε στη φάση του 45' με τον Ελ Καμπί να βρίσκει δίχτυα από την εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, γκολ που δεν μέτρησε λόγω της επαφής του εκτεθειμένου Ταρέμι πριν η μπάλα φτάσει στη γραμμή της εστίας. Δύσκολη φάση αναμφίβολα, με το VAR να ευνοεί τους φιλοξενούμενους, καθώς ο Ιρανός έσκυψε, προκειμένου να μην επηρεάσει την πορεία της μπάλας.

Είχαν προηγηθεί δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες εκατέρωθεν με τους δύο τερματοφύλακες να δείχνουν την κλάση τους. Ο κίπερ της Μπάγερ στο απίστευτο σουτ του Ζέλσον που σημάδεψε το «γάμμα» της εστίας και ο Τζολάκης σε δύο περιπτώσεις, με τη δεύτερη να αποτελεί απόκρουση παγκόσμιας κλάσης με το αριστερό χέρι ενστικτωδώς και το σώμα του να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε τους χώρους, περιόρισε τη δράση μιας πολύ δουλεμένης ομάδες που ώρες ώρες στο γήπεδο μοιάζει να παίζει playstation, έβγαλε ένταση, συνεργασίες, ενώ πάλεψε να εκμεταλλευθεί και την παραμικρή φάση στο επιθετικό τρίτο, παίζοντας μπάλα κι όχι κλεφτοπόλεμο. Φτάσαμε στο σημείο να τρακάρουν στον αέρα, Πιρόλα και Ρέτσος να ματώνουν και οι δύο, να συνεχίζουν με μπαταρισμένα κεφάλια και στο επόμενο λεπτό η ομάδα τους να φτάνει στο γκολ, το οποίο από καθαρή ατυχία και VAR δεν τους έβαλε μπροστά στο σκορ...

Απέναντι σε ένα σύνολο που ξέρει να δουλεύει εξαιρετικά ανάμεσα στις γραμμές, να βγάζει συνεργασίες και να έχει υπομονή μέχρι να βρεθεί η σωστή επιλογή, οι «ερυθρόλευκοι» στάθηκαν στο ύψος τους, κόντραραν στα ίσια, σκόραραν, έδειξαν το καλό τους ευρωπαϊκό πρόσωπο και τα έδωσαν όλα για να φτάσουν σε μία ακόμη υπέρβαση.

Είναι γεγονός ότι το σκορ θα μπορούσε να έχει ανοίξει από νωρίς, καθώς τα λάθη δεν έλειψαν, οι τερματοφύλακες έκαναν καλή δουλειά, αλλά η μάχη ήταν διαρκής, έντονη και ουδείς από τους δύο δεν έδειξε διάθεση να εγκαταλείψει... Το πρόβλημα του Πιρόλα δεν του επέτρεψε να βγει στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο, με τον Μπιανκόν να παίρνει τη θέση του από το 46' και τον δραστήριο Ζέλσον να απειλεί ξανά στο 47', αλλά τη μπάλα να μην του κάνει το χατίρι για εκατοστά.

Η διάθεση όσων πάτησαν χορτάρι φάνηκε από τις άμεσες επιστροφές του Ροντινέι που δεν φημίζεται για τη συνέπειά του σε αυτό το χορτάρι, αλλά και οι χαρακτηριστικές κινήσεις στους συμπαίκτες του να πιέζουν ασφυκτικά και να βάζουν το σώμα τους στη φωτιά σε κάθε διεκδίκηση...

Γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα

Με τα στατιστικά να είναι μοιρασμένα μέχρι την πρώτη ώρα της αναμέτρησης, αλλά τον Ολυμπιακό να έχει εκδηλώσει περισσότερες επιθέσεις και τελικές, η κοκορομαχία συνεχίστηκε, ενώ ο Μπιανκόν στην πρώτη του επιθετική ενέργεια λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ με το κεφάλι. O Γάλλος στόπερ δεν τα κατάφερε το ίδιο καλά και στο 60' όταν έχασε στην πλάτη του τον Σικ, ο οποίος βρήκε απέναντί από τον Τζολάκη και άνοιξε το σκορ, κόντρα στη ροή του αγώνα.

Με δύο αλλαγές απάντησε ο «Μέντι» στο διπλό κι άμεσο πλήγμα που δέχθηκε η ομάδα του με Αντρέ Λουίς και τον Τσικίνιο να αλλάζουν Ποντένσε και Ταρέμι. Οι γηπεδούχοι βρήκαν ξανά τα ψυχικά αποθέματα να βγουν μπροστά, να παλέψουν για το γκολ, να κυνηγήσουν έστω τη μείωση του σκορ...

Στο προηγούμενο ματς ο Ολυμπιακός είχε τις λεπτομέρειες με το μέρος του και νίκησε 2-0. Αυτή τη φορά δεν τις είχε και την πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αλλά η προσπάθεια έγινε για μία ακόμη φορά από όλους κόντρα σε όλες τις αναποδιές κι αυτό αν μη τι άλλο αποτελεί προίκα, αν όχι για τη ρεβάνς, για την επόμενη σεζόν σίγουρα...

Αν έμεινε ένα «γαμώτο» είναι γιατί δεν αποκτήθηκε ένας ακόμη στόπερ για να υπάρχει ασφάλεια στην πλάτη των Ρέτσου (έβγαλε τα 2/3 του ματς με πόνους στο σαγόνι)-Πιρόλα...