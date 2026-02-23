Πιρόλα: Στο «πάνθεον» των ταχύτερων αμυντικών του φετινού Champions League

Ο Λορέντσο Πιρόλα, ο «λαβωμένος» Ιταλός κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, σκόραρε στο παιχνίδι του Σαββάτου (21/02) εναντίον του Παναιτωλικού για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν κορυφή, με τον 24χρονο στόπερ να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά στο 37ο λεπτό, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Δύο ημέρες μετά το πολύ σημαντικό τρίποντο απέναντι στους Αγρινιώτες, το δημοφιλές δίκτυο παροχής στατιστικών, CIES, δημοσίευσε την αναφορά για τους ταχύτερους ποδοσφαιριστές του φετινού Champions League ανά θέση.

Στους κεντρικούς αμυντικούς, ο Αμπντουκοντίρ Χουσάνοφ της Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε δίκαια στην πρώτη θέση, αγγίζοντας τα 36 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα σπριντ. Αυτό που ξεχώρισε, όμως στη λίστα ήταν η παρουσία του Λορέντσο Πιρόλα.

33,3 χιλιόμετρα την ώρα - Δικαιώθηκε ο Μεντιλίμπαρ

Ο Ιταλός στόπερ βρίσκεται στην 16η θέση της σχετικής κατάταξης, καταγράφοντας επίδοση ρεκόρ. Ο Λορέντσο Πιρόλα κατέγραψε τελική ταχύτητα 33,38 χιλιομέτρων την ώρα, που τον κατατάσσει στη λίστα με τους πιο γρήγορους ποδοσφαιριστές του φετινού Champions League, πίσω μόνο από τους κορυφαίους αμυντικούς στον πλανήτη.

Η μυθική επίδοση του Πιρόλα έχει ξεχωριστή βαρύτητα για τον Ολυμπιακό και το επιτελείο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι συντελεστές των μεγάλων επιτυχιών της ομάδας τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει στη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών του συλλόγου, αλλά και στη βελτίωση των ατομικών χαρακτηριστικών τους.

Ένας στόπερ που δεν έχει ταβάνι

Ο Πιρόλα και οι ταχύτητες που κατέγραψε στο φετινό Champions League δεν είναι παρά μία δικαίωση για τη συστηματική δουλειά που έκαναν οι γυμναστές και οι προπονητές του Ολυμπιακού για να εξελίξουν τον Ιταλό στόπερ.

Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Βελτιώνεται συνεχώς και αγγίζει νέες κορυφές, αναγκάζοντας τον Βάσκο προπονητή των Πειραιωτών να του δώσει τη φανέλα βασικού στο... σπίτι.

Η ανανέωση του συμβολαίου

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που η διοίκηση του Ολυμπιακού έσπευσε να ανανεώσει για ακόμη ένα χρόνο το συμβόλαιο του με τους «ερυθρολεύκους».

Ο Πιρόλα, το καλοκαίρι του 2024, συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για τρία χρόνια και οι συνεργάτες του Βαγγέλη Μαρινάκη αποφάσισαν πριν από μερικούς μήνες, το 2025, την αναδιάρθωση των όρων του συμβολαίου, επεκτείνοντας τη διάρκεια του μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο Ιταλός είναι ένας από τους πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τη σημασία του για το σύλλογο.

Τα ευρήματα της λίστα του CIES - Η Premier League και ο Μιλιτάο

Πέραν του Πιρόλα, βέβαια, η λίστα του CIES παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιάφερον. Παρά το γεγονός πως η θέση του κεντρικού αμυντικού δε συνδέεται παραδοσιακά με εκρηκτικά σπριντ και ταχύτητες που σπάνε το «φράγμα» των 35 χιλιομέτρων ανά ώρα, τόσο ο Χουσάνοφ, όσο και ο Μίκι φαν ντε Φεν της Τότεναμ κατόρθωσαν να καταγράψουν επιδόσεις που ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο.

Κοινός παρονομαστής και των δύο, η παρουσία τους στην Premier League. Πρόκειται για ένα πρωτάθλημα που χαρακτηρίζεται από ποδόσφαιρο υψηλής έντασης και έντονου ρυθμού, με τη μετάβαση από το επιθετικό τρίτο στο αμυντικό να έρχεται συχνά στο προσκήνιο.

Στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης εντοπίζεται ο κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Εντερ Μιλιτάο και στην τέταρτη ο Ιμπραχίμ Κονατέ, ο οποίος αγωνίζεται στη Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ.