Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Δεν κατάφερε τη μεγάλη ανατροπή και … αποχαιρέτησε το Champions League

Το έργο του Ολυμπιακού ήταν εξ αρχής δύσκολο, μετά το 0-2 του πρώτο αγώνα στο «Γ Καραϊσκάκης» και οι Πειραιώτες, όσο και αν το ήθελαν, έμειναν στην ισοπαλία (0-0) με τη Μπάγερ στη «Bay Arena» και έτσι το ευρωπαϊκό ταξίδι των «ερυθρόλευκων» σταμάτησε στο Λεβερκούζεν.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε τις στιγμές στην αναμέτρηση, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, και οι Γερμανοί, μετά και το αποτέλεσμα στο Φάληρο, πήραν δίκαια το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Μπάγερν Μονάχου ή Άρσεναλ.

Η εξέλιξη του ματς

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν, όπως συνηθίζουν σε όλα τους τα φετινά παιχνίδια του Champions League, με «αφόρητη» πίεση σε όλο το μήκος και πλάτος του γηπέδου, όμως οι Γερμανοί με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας έσπαγαν το press με μακρινές μπαλιές και απείλησαν σε τρεις περιπτώσεις στα πρώτα έξι λεπτά αρχικά με τον Χόφμαν και εν συνεχεία με τον Σικ.

Η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήρθε στο 8ο λεπτό. Ο Μουζακίτης εκτέλεσε με πάσα το κόρνερ, ο Τσικίνιο σούταρε στην κίνηση, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπλάζουιτς.

Η συνέχεια στην αναμέτρηση δεν ήταν ανάλογη, οι Γερμανοί είχαν τον πλήρεις έλεγχο του ρυθμού χωρίς να απειλούν αλλά και να απειλούνται από τους Πειραιώτες, οι οποίοι προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τυχόν λάθη των γηπεδούχων στο build up και έτσι το πρώτο 30λεπτό πέρασε χωρίς κάποια άλλη αξιοσημείωτη ευκαιρία για τις δύο ομάδες.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας, όσο περνούσε η ώρα, είχαν την κατοχή της μπάλας στα πόδια τους αλλά παρ’ όλα αυτά παρέμεναν ακίνδυνοι επιθετικά, με το πρώτο ημίχρονο να λήγει ισόπαλο χωρίς τέρματα και τη Λεβερκούζεν να διατηρεί το προβάδισμα πρόκρισης (2-0) του πρώτου αγώνα.

Είχε ευκαιρίες, του έλειψε το γκολ

Σε αντίθεση με το πρώτο, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός απείλησε πρώτος σε δύο περιπτώσεις με τον Μαρτίνς. Στο 50ό λεπτό ο Ταρέμι βρήκε με το κεφάλι τον Πορτογάλο που μπήκε στην περιοχή από δεξιά και εκτέλεσε με το δεξί, όμως ο Μπλάσβιχ έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ δύο λεπτά αργότερα και πάλι ο Μαρτίνς (52') έκανε το παράλληλο γύρισμα, αλλά ο Τσικίνιο δεν πρόλαβε τελευταία στιγμή να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Οι Γερμανοί παρά το νωθρό τους ξεκίνημα στην επανάληψη έφτασαν μια ανάσα από το να ανοίξουν το σκορ, όμως ο Γκριμάλντο (62') σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, ενώ ο Ολυμπιακός απάντησε, ευθύς αμέσως, στην ευκαιρία των γηπεδούχων με τον Μάρτινς (63'), το σουτ του οποίου κόντραρε και πέρασε άουτ.

Η ομάδα του Χιούλμαντ, βλέποντας το χρόνο να κυλάει υπέρ της, προσπάθησε να ρίξει το τέμπο του αγώνα, μη ρισκορόντας να ανεβάσει ψηλά τις γραμμές της και μην αφήνοντας χώρο στους ερυθρόλευκους προκειμένου να γίνουν απειλητικοί και να πετύχουν το «πολυπόθητο» γκολ που θα τους ξαναέβαζε στο παιχνίδι.

Μάλιστα, οι Πειραιώτες είχαν τις στιγμές για να βάλουν... φωτιά στο φινάλε, όμως τα σουτ των Σιπιόνι (90+1') και Αντρέ Λουίζ (90+2') πέρασαν ελάχιστα άουτ, με το τελικό 0-0 να δίνει την πρόκριση στους Γερμανούς και το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακόυ να σταματάει στο Λεβερκούζεν.

Λεβερκούζεν: Μπλάζουιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Ταψόμπα, Βάσκες (Αρτούρ 77'), Γκριμάλντο, Παλάσιος (Φερνάντεζ 72'), Γκαρθία, Χόφμαν (Κούλμπρεθ 73'), Μάζα (Ποκού 56'), Σικ

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης (Σιπιόνι 79'), Ντάνι Γκαρθία (Κλέιτον 90'), Τσικίνιο (Αντρέ Λουίζ (66'), Μαρτίνς (Ονιεμαέτσι 90'), Ταρέμι (Ελ Κααμπί 66').