Η «κατάρα» που κυνηγά Ολυμπιακό και ΑΕΚ στη φετινή Stoiximan Super League

Η φετινή Stoiximan Super League, όπως όλα δείχνουν, εξελίσσεται σε μια «μάχη» μεταξύ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, η οποία θα κριθεί στο... νήμα. Ωστόσο για δύο από τους τρεις διεκδικητές τα αντίπαλα δοκάρια αναδεικνύονται σε απροσδόκητο αντίπαλο.

Οι δύο ομάδες του Λεκανοπεδίου μοιράζονται ένα σπάνιο ρεσιτάλ ατυχίας, καθώς στις πρώτες 22 αγωνιστικές έχουν σημαδέψει το σίδερο συνολικά 26 φορές.

Συγκεκριμένα, στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκεται ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με 14 δοκάρια, έχοντας ήδη ισοφαρίσει τη συνολική περσινή του συγκομιδή και πλησιάζοντας το ιστορικό ρεκόρ των 19 από τη σεζόν 2019/20. Πιο χαρακτηριστική στιγμή της ερυθρόλευκης «γκινιάς» ήταν η αναμέτρηση με την Κηφισιά, όπου οι Ελ Κααμπί, Στρεφέτσα και Ροντινέι σταμάτησαν τρεις φορές στο δοκάρι μέσα στο ίδιο παιχνίδι.

Σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς με 12 δοκάρια, με τους Ζοάο Μάριο, Κοϊτά και Πιερό να μετρούν από δύο. Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός μετρά 5 δοκάρια και ο ΠΑΟΚ 4, ενώ ο Παναιτωλικός αποτελεί την αξιοσημείωτη εξαίρεση του πρωταθλήματος, όντας η μοναδική ομάδα που δεν έχει σημαδέψει ποτέ το δοκάρι μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά οι ομάδες με τα περισσότερα δοκάρια: