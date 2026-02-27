ΑΕΚ: Ο Πήλιος ετοιμάζεται να κληθεί στην Εθνική Αλβανίας για τα προκριματικά του Μαρτίου

Ο Σταύρος Πήλιος βρίσκεται πολύ κοντά στο να κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, αυτή τη φορά σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης από την Αλβανία, ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ αναμένεται να συμπεριληφθεί στις κλήσεις της Εθνική Αλβανίας για τα παιχνίδια του Μαρτίου.



Η αλβανική εθνική ομάδα έχει μπροστά της την αναμέτρηση με την Εθνική Πολωνίας, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και όλα δείχνουν πως ο Πήλιος θα είναι μέσα στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα υπήρχε ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και τον τεχνικό της Αλβανίας, Σιλβίνιο, για το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο.



Ο 23χρονος μπακ έχει αλβανική καταγωγή, καθώς οι γονείς του είναι μετανάστες από την περιοχή του Δελβίνου, κοντά στο Αργυρόκαστρο, ενώ ο ίδιος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Αυτό του δίνει το δικαίωμα να αγωνιστεί με την Αλβανία σε επίπεδο εθνικών ομάδων.



Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αναφέρουν τα αλβανικά δημοσιεύματα είναι πως στη φανέλα της εθνικής ο Πήλιος θα εμφανίζεται με το επώνυμο Πίλο, όπως ακριβώς αναγράφεται στο αλβανικό του διαβατήριο.



