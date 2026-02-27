Ώρα και κανάλι της ευρωπαϊκής κλήρωσης για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

Σήμερα (27/2) Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μαθαίνουν αντίπαλο για τη φάση των 16 σε Europa & Conference League αντίστοιχα!

Ο Παναθηναϊκός, το βράδυ της Πέμπτης, πήρε σπουδαία πρόκριση στα πέναλτι επί της Βικτόρια Πλζεν μέσα στην Τσεχία και σφράγισε το εισιτήριό του για τους «16» του Europa League.

Οι πράσινοι θα μάθουν τον αντίπαλό τους σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στην κλήρωση που θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport1HD.

Μία ώρα αργότερα, στις 15:00 και από το ίδιο κανάλι, η ΑΕΚ θα μάθει κι αυτή τον αντίπαλό της για τη φάση των «16» του Conference League, εκεί όπου η Ένωση έχει προκριθεί απευθείας καθώς είχε τερματίσει στην πρώτη 8άδα της League Phase.

Αναλυτικά το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας