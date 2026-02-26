Europa League: Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στους «16»

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια σπουδαία πρόκριση στην Τσεχία, επικρατώντας της Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3, έπειτα από ισοπαλία 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, και εξασφάλισε το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Europa League.



Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, το «τριφύλλι» θα βρει στον δρόμο του μία από τις δύο ομάδες που τερμάτισαν ψηλά στη βαθμολογία της League Phase: είτε τη Μίντιλαντ (3η) είτε την Μπέτις (4η).



Υπενθυμίζεται ότι η κλήρωση που θα καθορίσει το μονοπάτι από τους «16» έως και τον τελικό της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.