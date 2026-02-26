Δήλωση που θα συζητηθεί από πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού: «Σήμερα θα κόστιζα 80 εκατομμύρια ευρώ»

Μια δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει συζήτηση έκανε ο Γιοάν Μολό σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι Capte. Ο 36χρονος εξτρέμ, που είχε φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με τον τρόπο που κοστολογούνται σήμερα οι ποδοσφαιριστές, υποστηρίζοντας πως – αν αγωνιζόταν στην τρέχουσα εποχή – η αξία του θα άγγιζε τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

«Πιστεύω ότι σήμερα θα κόστιζα 80 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς να έχεις αποδείξει την αξία σου, κοστίζεις ήδη ακριβά. Με δύο ή τρεις στιγμές λάμψης, η αξία σου εκτοξεύεται. Παλαιότερα, για να αξίζεις πολλά χρήματα, έπρεπε να είσαι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σχολίασε και τη μεταγραφή του Σαϊμόν Μπουαμπρέ στη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας: «Παλιά έπρεπε να αποδείξεις πράγματα στο γήπεδο. Είμαι χαρούμενος για τον Μπουαμπρέ, αλλά όταν βλέπεις κάτι τέτοιο στην αγορά… Έχει χαθεί το μέτρο. Για κάποιον μπορεί να αξίζουν 150 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν γίνεται να παίρνεις 4-5 εκατ. και να μην έχεις παίξει ούτε ένα ματς».

Με την φανέλα του Παναθηναϊκού ο Γάλλος μέτρησε 31 συμμετοχές, σημειώνοντας μόλις ένα γκολ στο ισόπαλο (1-1) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».