Ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε vintage πουλόβερ τιμώντας το έπος του Γούεμπλεϊ - Πόσο κοστίζει (pic)

Ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνά ποτέ την ιστορία του και αυτή τη φορά την «φοράει» στην πιο κομψή της εκδοχή, παρουσιάζοντας το νέο συλλεκτικό πλεκτό πουλόβερ που είναι άμεσα διαθέσιμο και συνδέεται με τη μεγαλειώδη πορεία προς τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971.

Ήταν η εποχή που ο τεράστιος Φέρεντς Πούσκας, οδηγούσε το «τριφύλλι» εκεί που δεν έχει φτάσει ποτέ άλλη ελληνική ομάδα. Στις 2 Ιουνίου εκείνης της χρονιάς, 25.000 Έλληνες έκαναν το Λονδίνο να παραμιλά, βλέποντας τον Δομάζο, τον Αντωνιάδη και την παρέα τους να κοιτούν στα μάτια τον πανίσχυρο Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ.

Για την παρουσίαση αυτού του ιδιαίτερου ρούχου, η «πράσινη» ΠΑΕ επέλεξε ένα πρόσωπο που συμβολίζει το μέλλον του συλλόγου, τον νεαρό Αργεντινό άσο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος ποζάρει με το vintage πλεκτό που ξεχωρίζει για τον απλό σχεδιασμό του και το εμβληματικό ρετρό τριφύλλι στο στήθος.

Το συγκεκριμένο κομμάτι, που διατίθεται στην επίσημη μπουτίκ και το ηλεκτρονικό κατάστημα στην τιμή των 54,50€, αποτελεί ένα κομμάτι που συνδυάζει την αθλητική κληρονομιά με το σύγχρονο casual στυλ.

Για τους φιλάθλους της ομάδας, δεν πρόκειται απλά για ένα ρούχο, αλλά για ένα σύμβολο υπερηφάνειας που υπενθυμίζει το ένδοξο παρελθόν αυτού του συλλόγου.