Παναθηναϊκός AKTOR: Η αποκάλυψη του Αταμάν για την επιστροφή του Λεσόρ και ο αμφίβολος Ναν

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του πολύ σημαντικού εντός έδρας αγώνα της Πέμπτης (26/02, 21:15) εναντίον της Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague και ο προπονητής των «πράσινων», Εργκίν Αταμάν έριξε... βόμβα στις δηλώσεις που παραχώρησε πριν το παιχνίδι.

Ο Τούρκος τεχνικός ανέφερε πως η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ είναι κοντά και αποκάλυψε πως μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες θα επανέλθει στο ρόστερ ως ενεργό μέλος.

Όσον αφορά τον αγώνα με τους Γάλλους υπογράμμισε πως χρειάζεται απόλυτη επαγρύπνιση από τους παίκτες του, γιατί είναι μία ομάδα που παίζει διαφορετικό μπάσκετ από τις αντιπάλους του Παναθηναϊκού AKTOR στο Κύπελλο Ελλάδας και στα προηγούμενα παιχνίδια του «τριφυλλιού» στην Ευρώπη.

Τέλος, δήλωσε πως η ενσωμάτωση του Χέιζ-Ντέιβις στο ρόστερ της ομάδας ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς είναι ένας έμπειρος παίκτης, ο οποίος, όμως χρειάζεται χρόνο για να φτάσει στο 100% των δυνατότητων του.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για Παρί, Λεσόρ και Χέιζ-Ντέιβις

«Η Παρί είναι πολύ διαφορετική ομάδα από αυτές που παίξαμε στο Κύπελλο και στα προηγούμενα ματς της EuroLeague. Θα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς να εστιάσουμε στην άμυνα στο τρανζίσιον και να μην κάνουμε λάθη στην επίθεση, να μοιράσουμε την μπάλα.

Το μομέντουμ αλλάζει στο ξεκίνημα του Κυπέλλου, γιατί όλοι κατάλαβαν ότι έφτασε ο πρώτος στόχος της σεζόν και τώρα είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της EuroLeague. Όλοι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια στη EuroLeague. Μπορεί να είμαστε στην πρώτη τετράδα, μπορεί και εκτός πλέι οφ. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες παίρνουν σοβαρά τις περιστάσεις.

Ο Ματίας είναι έτοιμος να παίξει, αλλά έχει τιμωρία ενός παιχνιδιού και περιμένουμε την επανέναρξη μετά τις εθνικές ομάδες. Ελπίζω να ξεκινήσει να παίζει κανονικά παιχνίδια με την ομάδα και να κάνει κανονικές προπονήσεις.

Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι έμπειρος παίκτης, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει την στρατηγική. Για να είναι 100% χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι εντελώς έτοιμος.

Ο Ομέρ τώρα είναι στην εθνική Τουρκίας. Αύριο δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε. Το κλαμπ θα αποφασίσει. Δεν είμαστε σίγουροι για την κατάσταση του Ματίας. Ο Ματίας θα έρθει να παίξει, αλλά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω. Πιθανότατα θα μείνει σε εμάς μέχρι το τέλος της σεζόν, για ασφάλεια, επειδή οι μεταγραφές κλείνουν στις 28 Φεβρουαρίου. Μετά αν ο Ματίας δεν επιστρέψει στο 100% και έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους δύο σέντερ, θα είμαστε χωρίς παίκτες. Πρέπει να σκεφτούμε την κατάσταση του Ματίας. Αν ο Ματίας είναι εντάξει, ίσως είναι εδώ για ασφάλεια, θα αποφασίσουμε στις επόμενες 2-3 μέρες».

Αμφίβολος ο Ναν για τον αγώνα με την Παρί - Τι είπε ο Αταμάν

Ο Κέντρικ Ναν απουσίασε από την τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν το παιχνίδι με την Παρί και ο Εργκίν Αταμάν τόνισε στους δημοσιογράφους πως η κατάσταση του παραμένει αμφίβολη.

Ο Αμερικανός γκαρντ αντιμετωπίζει ίωση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και το επιτελείο της ομάδας θα αποφασίσει για τη συμμετοχή του στον αγώνα της Πέμπτης (26/02, 21:15) την τελευταία στιγμή.

«Ο Ναν έχει κάποια ίωση και γι’ αυτό δεν συμμετείχε στην προπόνηση. Είναι στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό και αύριο να ενσωματωθεί στην ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής.