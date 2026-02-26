Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός - Παρί για την Euroleague

Η 29η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται την Πέμπτη 26/2 με έξι αναμετρήσεις που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Στις 19:00, η Dubai BC φιλοξενεί την γαλλική Βιλερμπάν με μοναδικό στόχο να μείνει στο κυνήγι της πρώτης δεκάδας. Ο αγώνας καλύπτεται τηλεοπτικά από το NovaSports 4.

Λίγο αργότερα, στις 20:30, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε μετάδοση του NovaSports 6.

Στις 21:05, Χάποελ Τελ Αβίβ και Αρμάνι Μιλάνο «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» (NovaSports 5), ενώ στις 21:30 ακολουθεί η ισπανική «μονομαχία» ανάμεσα σε Μπασκόνια και Βαλένθια (NovaSports 3).

Η δράση κορυφώνεται στις 21:45, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Τ-Center» την Παρί με την ψυχολογία στα ύψη μετά την κατάκτηση του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας. Ο αγώνας μεταδίδεται από το NovaSports Prime.

Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου, λίγες μόλις μέρες μετά την απώλεια των εγχώριων κυπέλλων για κάθε μια από τις δύο ομάδες. Η τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης γίνεται από το ΝovaSports 4.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης 25/2