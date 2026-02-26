Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός - Παρί για την Euroleague
Που θα δείτε το παιχνίδι του «τριφυλλιού» απέναντι στους Γάλλους αλλά και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 29ης αγωνιστικής.
Η 29η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται την Πέμπτη 26/2 με έξι αναμετρήσεις που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.
Στις 19:00, η Dubai BC φιλοξενεί την γαλλική Βιλερμπάν με μοναδικό στόχο να μείνει στο κυνήγι της πρώτης δεκάδας. Ο αγώνας καλύπτεται τηλεοπτικά από το NovaSports 4.
Λίγο αργότερα, στις 20:30, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε μετάδοση του NovaSports 6.
Στις 21:05, Χάποελ Τελ Αβίβ και Αρμάνι Μιλάνο «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» (NovaSports 5), ενώ στις 21:30 ακολουθεί η ισπανική «μονομαχία» ανάμεσα σε Μπασκόνια και Βαλένθια (NovaSports 3).
Η δράση κορυφώνεται στις 21:45, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Τ-Center» την Παρί με την ψυχολογία στα ύψη μετά την κατάκτηση του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας. Ο αγώνας μεταδίδεται από το NovaSports Prime.
Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου, λίγες μόλις μέρες μετά την απώλεια των εγχώριων κυπέλλων για κάθε μια από τις δύο ομάδες. Η τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης γίνεται από το ΝovaSports 4.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης 25/2
- 19:00 Dubai BC - Βιλερμπάν NovaSports 4
- 20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ NovaSports 6
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο NovaSports 5
- 21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια NovaSports 3
- 21:45 Παναθηναϊκός - Παρί NovaSports Prime
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου NovaSports 4