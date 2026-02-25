Παναθηναϊκός: «Με Χέιζ-Ντέιβις σπέρνει τον τρόμο στην EuroLeague» αναφέρει η AS

Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου μπήκε στο μικροσκόπιο της AS , με τους Ισπανούς να ανφέρουν ότι οι πράσινοι «προκαλούν σεισμό στη EuroLeague».

Στο συγκεκριμένο δημοσίευμα γίνεται ειδική αναφορά και στην πρόσφατη μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις με την ισπανική ιστοσελίδα να κάνει λόγο για μεγάλη αλλαγή στο πρωτάθλημα της Euroleague.

«Ο Αμερικανός επιστρέφει μετά από μια σύντομη και περιορισμένη παρουσία στους Φοίνιξ Σανς, όπου είχε μόλις 7,2 λεπτά συμμετοχής σε 27 παιχνίδια. Το πέρασμά του από το ΝΒΑ ολοκληρώθηκε απότομα όταν κατέληξε στους Μπακς μέσω τριπλής ανταλλαγής, οι οποίοι τον αποδέσμευσαν την επόμενη μέρα.



Η άφιξή του αλλάζει τα δεδομένα στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός αποκτά πλέον ένα ρόστερ που ξεχωρίζει σε ποιότητα και βάθος, με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στη φετινή Final Four που θα γίνει στην Αθήνα.



Ο Χέις-Ντέιβις, MVP του Final Four του 2025 με τη Φενέρμπαχτσε, έδειξε ήδη τι μπορεί να κάνει, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με ελάχιστες προπονήσεις και κατακτώντας τον τίτλο του MVP.



Το ρόστερ του Παναθηναϊκού ήταν ήδη ισχυρό: ο Τζέι Σορτς, ο Κέντρικ Ναν και ο Σλούκας συνθέτουν μια εξαιρετική περιφερειακή γραμμή, αν και ο Σορτς δεν έχει φτάσει ακόμη τα περσινά του επίπεδα. Ο Τζέριαν Γκραντ, ο Τσεντί Οσμάν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προσφέρουν ποιότητα και πολυμορφικότητα, ενώ ο Ρογκαβόπουλος ενισχύει ακόμη περισσότερο την περιφέρεια.



Στη ρακέτα, οι Χολμς, Γιουρτσέβεν και Μήτογλου στηρίζουν τη γραμμή των ψηλών, αλλά η απουσία του Λεσόρ —λόγω κατάγματος περόνης— είναι τεράστια. Για να καλυφθεί το κενό, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε γρήγορα και έφερε τον Κένεθ Φαρίντ.



Παρά το ποιοτικό ρόστερ, η ομάδα δεν έχει βρει σταθερό ρυθμό. Βρίσκεται στην 8η θέση με ρεκόρ 16–12, χωρίς συνεχόμενες νίκες από τον Δεκέμβριο, και με μεγάλες νίκες να εναλλάσσονται με απρόσμενες ήττες. Η κατάσταση έχει δημιουργήσει ένταση, με τον Εργκίν Αταμάν να ασκεί πίεση στους παίκτες και τον Γιαννακόπουλο να παρεμβαίνει δημόσια



Η προσθήκη του Χέις-Ντέιβις θεωρείται κίνηση που μπορεί να αλλάξει την πορεία της ομάδας. Ο Αμερικανός, που έχει το ρεκόρ πόντων σε αγώνα Ευρωλίγκας (50 απέναντι στην Άλμπα), εξελίχθηκε εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, από παίκτης ροτέισον στη Μπαρτσελόνα σε απόλυτο σταρ στη Φενέρμπαχτσε» αναφέρει στο κείμενό της η AS.