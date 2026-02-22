Παναθηναϊκός: Το ξεφάντωμα των παικτών μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας (vids,pics)

Ο Παναθηναϊκός έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ του Ηρακλείου και κατέκτησε κόντρα στον Ολυμπιακό το 22ο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του, παίζοντας καταπληκτικό μπάσκετ. Με πρωταγωνιστές τους Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ρισόν Χολμς και Νίκο Ρογκαβόπουλο, το πάρτι εντός γηπέδου ολοκληρώθηκε νωρίς, αλλά το ξεφάντωμα των τροπαιούχων κράτησε πολύ περισσότερο!



Ο Αμερικανός αρχισκόρερ του «τριφυλλιού», βρέθηκε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών, στο κέντρο όπου γιόρτασαν οι Κυπελλούχοι την πρωτιά τους. Ερμήνευε αγκαλιά με τους συμπαίκτες του το «Πουθενά» της Πέγκυς Ζήνα. Τραγούδι που φυσικά έχει συνδεθεί με το όνομά του, από τη στιγμή που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον «έδεσε» στην Αθήνα με νέο συμβόλαιο.

Φωτογραφίες και βίντεο από το ξεφάντωμα των Κυπελλούχων Ελλάδας

INTIME

INTIME