Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 68-79: Ο «Επτάστερος» ξέσπασε και κατέκτησε επιβλητικά το Κύπελλο Ελλάδας

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του Allwyn Final 8 στην Κρήτη και πανηγύρισε την πρώτη κούπα της σεζόν, καθώς επικράτησε με 68-79 του Ολυμπιακού στα «Δύο Αοράκια».

Το πρώτο δεκάλεπτο του τελικού είχε ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος σημείωσε τους 12 από τους 17 πόντους των «ερυθρόλευκων» και έπαιζε ουσιαστικά μόνος. Η είσοδος όμως του Χέιζ Ντέιβις άλλαξε άρδην την εικόνα του παιχνιδιού και οι πράσινοι με ένα επιμέρους σερί 2-16 και ένα τέλειο επιθετικά και αμυντικά πρώτο δεκάλεπτο , με τους Ρογκαβόπουλο και Μήτογλου να κάνουν τη διαφορά ερχόμενοι από τον πάγκο, έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +16 και το 29-45.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο κόουτς Μπαρτζώκας έριξε στο παρκέ τον «λαβωμένο» Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος έδωσε πνοή στους πρωταθλητές Ελλάδας και τυπικά γηπεδούχους, όμως ο «ασταμάτητος» και καθοριστικός, Νίκος Ρογκαβόπουλος, και ο «πληθωρικός» Χέιζ Ντέιβις δεν άφησαν τους Πειραιώτες να μειώσουν τη διαφορά.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, οι πράσινοι διαχειρίστηκαν πλήρως την αναμέτρηση, οι πρωταθλητές Ελλάδας με ένα ξέσπασμα στο τέλος μείωσαν στο -11, όμως ήταν ήδη... αργά και ο Παναθηναϊκός πήρε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο Ελλάδας στην Κρήτη.

Η εξέλιξη του ματς

Ο τυπικά γηπεδούχος, Γιώργος Μπαρτζώκας, ξεκίνησε με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, ενώ ο κόουτς Αταμάν επέλεξε τους Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ και Χόλμς.

Το πρώτο εύστοχο σουτ άνηκε στον Παναθηναϊκό με τον Χουάντσο να κάνει το 0-3 από τα 6:75, όμως ο Ολυμπιακός με τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Βεζένκοφ πέρασε μπροστά με 4-3. Οι δύο ομάδες έβγαζαν ενέργεια και σπουδαίες άμυνες στο παρκέ και το «τριφύλλι» με δύο εντυπωσιακά καρφώματα του Χόλμς και τρίποντο του Όσμαν πήρε μια μικρή διαφορά +6 (6-12), με τον Ολυμπιακό να απαντά με τον Βούλγαρο (8-12), ο οποίος μάλιστα είχε και τους οκτώ πόντους των «ερυθρόλευκων».

Οι Πειραιώτες δυσκολεύονταν να βρουν ρυθμό επιθετικά, ο Βεζένκοφ δεν είχε βοήθειες και οι πράσινοι με καλάθι και φάουλ του Γκραντ έκαναν το 10-15. Παρότι η ομάδα του κόουτς Αταμάν ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, οι Πειραιώτες ισορρόπησαν την αναμέτρηση, παρά την αστοχία, και η πρώτη περίοδος έληξε με το σκορ ισόπαλο (17-17) και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βεζένκοφ με 12 πόντους.

Πράσινο ξέσπασμα και «ερυθρόλευκη» κατάρρευση

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νευρικά στο δεύτερο δεκάλεπτο, με λανθασμένες επιλογές σε άμυνα και επίθεση, και οι πράσινοι, με έξι πόντους του Χέιζ Ντέιβις και πέντε συνεχόμενους του Μήτογλου, πήραν για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο παιχνίδι και το 19-30.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν τεράστιο επιθετικό πρόβλημα και ο Ναν με καλάθι-φάουλ έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +13 (19-33) με επιμέρους σερί 2-16. Ο Παναθηναϊκός σε ένα από τα καλύτερα φετινά του δεκάλεπτα, κρατούσε σταθερά τη διαφορά πάνω από τους δέκα πόντους και ο Ρογκαβόπουλος με 2/2 τρίποντα έκανε το 28-45, στέλνοντας τη διαφορά στην μεγαλύτερη τιμή της και το +17.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν κατώτερη των περιστάσεων και εξαιρετικά άστοχη (1/15 τρίποντα) και το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον Παναθηναϊκό μπροστά με 45-29.

Ο Τζόουνς πάλευε, ο Ρογκαβόπουλος τον... εκτέλεσε

Oι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς για πρώτη φορά στο παρκέ, με τον Αμερικανό να δίνει πνοή στους γηπεδούχους, οι οποίοι προσπάθησαν να ροκανίσουν τη διαφορά και να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως ο Χολμς αποσύρθηκε πολύ νωρίς με τέσσερα φάουλ και άφησε την ομάδα του με μοναδικό ψηλό στη θέση «5» τον Ντίνο Μήτογλου (37-51).

Ο X-Factor όμως, της δεύτερης περιόδου, Νίκος Ρογκαβόπουλος «χτύπησε» ξανά και με νέο τρίποντο έστειλε το «τριφύλλι» στο +17 και το 39-56. Οι δύο ομάδες έβγαζαν τεράστιο πάθος και ένταση στο παρκέ, αλλά ο Ολυμπιακός όντας εξαιρετικά άστοχος αδυνατούσε να μειώσει το σκορ και ο Ντέιβις με τρίποντο έκανε το 46-64 , με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει με τους πράσινους στο +18 και το 51-69.

Ξύπνησε όταν ήταν αργά...

H εικόνα στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο δεν διαφοροποιήθηκε, ο Παναθηναϊκός είχε το πάνω... χέρι στην αναμέτρηση, κρατώντας σταθερά τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (62-75). Το μόνο που κατάφερε ο Ολυμπιακός ήταν να μειώσει στο -11 (68-79), όμως είχαν ήδη όλα κριθεί και οι πράσινοι κατέκτησαν εύκολα, με βάση την εικόνα της αναμέτρησης, την πρώτη κούπα της σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 29-45, 51-69, 68-79

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (1), Γουόρντ 5 (1), Μόρις, Βεζένκοφ 16, Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 4 (1), Μιλουτίνοφ 5, Χολ, Τζόουνς 12, Φουρνιέ 12 (2)

Παναθηναϊκός AKTOR (Αταμάν): Όσμαν 7 (2), Χολμς 8, Σλούκας 3 (1), Χέιζ-Ντέιβις 15 (1), Ρογκαβόπουλος 14 (3), Γκραντ 11, Ναν 7, Ερνανγκόμεθ 3 (1), Μήτογλου 11 (1)