Επικό «πράσινο» σόου στον Ρέμο - Η αφιέρωση στον Ζέλικο, η αγκαλιά στον Κυργιάκο και ο… Σάρας (vid)

«Ντου» στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας έκαναν χθες βράδυ, Παρασκευή (13/2) παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου, οι Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι δυο άντρες με κοινό... Παναθηναϊκό παρελθόν, κρατάνε εξαιρετικές σχέσεις από τότε που ο ένας προπονούσε τον άλλον και αυτό από ότι φαίνεται καλά κρατεί.

Ο πρώτος ήταν εξαιρετικά ευδιάθετος μετά και την νίκη της ομάδας του, Φενέρ επί του Παναθηναϊκού AKTOR με 85-83, ενώ ο δεύτερος απολαμβάνει την... ελευθεριά του αυτόν τον καιρό καθώς βρίσκεται μακριά από τους πάγκους.

Γιασικεβίτσιους και Ομπράντοβιτς ξεφαντώνουν στα μπουζούκια. pic.twitter.com/NCmx2Qeh5k — Flash.gr (@flashgrofficial) February 14, 2026

Στο ίδιο μαγαζί αλλά σε διαφορετικές παρέες βρέθηκε και ο Σωτήρης Κυργιάκος. Ο πρώην αμυντικός του Παναθηναϊκού είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος του είπε ότι τον βλέπει έτοιμο και ότι μπορεί ακόμα και τώρα να αγωνιστεί, με βάση την σωματική του κατάσταση.

Στην συνέχεια ο τραγουδιστής κατευθύνθηκε προς το τραπέζι των δυο προπονητών όπου έκανε χειραψία και αγκαλιά με τον Σέρβο τεχνικό, ενώ ακούγεται να του λέει «The King is back» που παραπέμπει στις επιτυχίες και τους τίτλους του, αλλά και στο γνωστό πανό που έχουν ανεβάσει οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Τέλος, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας αφιέρωσαν ένα τραγούδι στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Πριν από την ερμηνεία ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε ότι, είναι δυο άνθρωποι που βγήκαν από τον Παναθηναϊκό, άνοιξαν τα φτερά τους και κατέκτησαν όλο τον κόσμο λέγοντας μπράβο στον Γιασικεβίτσιους και τον δάσκαλο του, όπως τον αποκάλεσε. Από την άλλη ο Χρήστος Μάστορας είπε ότι για εκείνον είναι ο καλύτερος αντίπαλος επειδή ο ίδιος είναι Ολυμπιακός και συνέχισε λέγοντας «He's the best, He's the best, respect», κάνοντας υπόκλιση προς το μέρος του.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την χθεσινή βράδια:

Flash.gr

Flash.gr

Flash.gr

Flash.gr