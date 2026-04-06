«Προσγειώθηκε... από τον ουρανό»: Η μυθική άφιξη του Μέμφις Ντεπάι στο γήπεδο με ελικόπτερο

Όταν ο Μέμφις Ντεπάι αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη στην ευρωπαϊκή ελίτ για να δοκιμαστεί στο «καμίνι» της Βραζιλίας, πολλοί θεώρησαν πως το έκανε για τα τελευταία ένσημα. Όμως ο Ολλανδός σταρ αποδεικνύει καθημερινά ότι η «αλητεία» του και το ποδοσφαιρικό του θράσος ταιριάζουν γάντι με το πάθος των Λατινοαμερικάνων.

Το τελευταίο του κατόρθωμα; Εμφανίστηκε στη «Neo Química Arena» για την αναμέτρηση της Κορίνθιανς κόντρα στην Ιντερνασιονάλ με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς... με ελικόπτερο. Καθώς αυτό πλησίαζε το γήπεδο, ο Μέμφις απολάμβανε τη θέα ακούγοντας τα δικά του rap κομμάτια, αφού ως γνωστόν η καριέρα του στο μικρόφωνο είναι εξίσου σημαντική για εκείνον με τη λαμπρή πορεία του στα γήπεδα.

Print Screen/ Το στόρι του Ντεπάι στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram.

Αν και αυτή την περίοδο δεν αγωνίζεται λόγω ενός τραυματισμού στον μηρό που τον κρατά εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες, ο Ντεπάι αρνείται να μείνει σπίτι του. Η κίνηση αυτή δείχνει τον χαρακτήρα ενός παίκτη που δεν συμβιβάζεται με τα συνηθισμένα και που επέλεξε ένα από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα του κόσμου αντί για τη σιγουριά των ΗΠΑ ή της Σαουδικής Αραβίας. Πριν από λίγο καιρό, την 1η Φεβρουαρίου 2026, ο Μέμφις ως αρχηγός οδήγησε την Κορίνθιανς στην κορυφή, κατακτώντας το Σούπερ Καπ Βραζιλίας απέναντι στη Φλαμένγκο του Φιλίπε Λουίς. Με το καθαρό 2-0 στο στάδιο «Mane Garrincha», ο Ντεπάι σήκωσε την κούπα στον ουρανό της Μπραζίλια, βάζοντας τέλος στο σερί των «Cariocas» και γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου.

Στην Ευρώπη, η πορεία του ήταν μυθική, έχοντας σημειώσει πάνω από 150 γκολ με τις φανέλες των PSV, Λυών, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης. Μόνο στη Λυών, το κοντέρ σταμάτησε στα 76 γκολ σε 178 συμμετοχές, ενώ παραμένει ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Ολλανδίας, 5 μόλις τέρματα πίσω από τον «Ιπτάμενο Ολλανδό», Ρόμπιν Φαν Πέρσι.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Koeman: "Cristiano Ronaldo and Lionel Messi are from a different level, but yes, when he is 100% fit he makes the difference for us." pic.twitter.com/wZSJdtbgTu — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 31, 2026

Στη Βραζιλία, η παρουσία του είναι εξίσου επιδραστική παρά τις ατυχίες με τους τραυματισμούς. Από την ημέρα που υπέγραψε στην Κορίνθιανς το 2024, έχει καταφέρει να καταγράψει 16 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μέχρι να τραυματιστεί φέτος, αποτελούσε την κύρια πηγή κινδύνου για τις αντίπαλες άμυνες στο Brasileirão. Ο Μέμφις Ντεπάι παραμένει ένας αντισυμβατικός σταρ που ξέρει να συνδυάζει την ουσία με το σόου, επιβεβαιώνοντας πως είτε βρίσκεται στο χορτάρι είτε στους αιθέρες... είναι πάντα ο πρωταγωνιστής.