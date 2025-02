Το αυθεντικό hip-hop σόου του Kendrick Lamar στο ημίχρονο του Super Bowl - Το «καρφί» στον Drake

Ο Κέντρικ Λαμάρ (Kendrick Lamar) πραγματοποίησε ένα αυθεντικό hip-hop σόου στο φετινό Super Bowl πριν από την νίκη των Philadelphia Eagles επί των Kansas City Chiefs στο Caesars Superdome της Νέας Ορλεάνης.

Το σόου ξεκίνησε με τον ηθοποιό Σάμουελ Τζάκσον(Samuel Jackson) ντυμένο ως «Θείο Σαμ» και τον βραβευμένο με Πούλιτζερ καλλιτέχνη, όπου πριν από λίγες ημέρες θριάμβευσε στα Grammy κερδίζοντας 5 βραβεία, να βγαίνει σκυμμένος πάνω σε ένα μαύρο Buick GNX του 1987, το ίδιο με τον τίτλο του άλμπουμ του που κυκλοφόρησε πέρσι. Στο πλευρό του, μια δυναμική ομάδα χορευτών ντυμένοι στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, σύμφωνα με το Variety.

Στο 13λεπτο σόου, ο γεννημένος στο Κόμπτον αστέρας του χιπ-χοπ ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του όπως μεταξύ άλλων τα «Squabble Up», «Humble», «DNA», «Man at the Garden», «Peekaboo» και φυσικά, το «Not Like Us», στο οποίο κατηγορεί τον ράπερ Drake για παιδοφιλία και ήταν το στοίχημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων αν θα ακουστεί στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου.

Με αποσπάσματα του τραγουδιού, να ακούγονται κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του ο ράπερ δήλωσε κάποια στιγμή στη σκηνή: «Θέλω να ερμηνεύσω το αγαπημένο τους τραγούδι, αλλά ξέρετε ότι τους αρέσει να κάνουν μηνύσεις», αναφερόμενος στη μήνυση δυσφήμισης του Drake, στο Spotify και στη δισκογραφική εταιρεία Universal Music.

Ωστόσο αποφάσισε να το καθυστερήσει λίγο ακόμη ερμηνεύοντας το «Luther» με τη εντυπωσιακή με κόκκινο σύνολο SZA και την παλαιότερη επιτυχία τους «All the Stars» από το soundtrack του Black Panther.

Αμέσως μετά ήταν η στιγμή που όλοι περίμεναν και όλοι συζητούσαν. Ο Λαμάρ, ερμήνευσε το «Not Like Us» μπροστά σε ένα κοινό που ξεπερνούσε τα 100 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, αφαιρώντας την λέξη «παιδόφιλος» από τους στίχους, ενώ στον στίχο «say Drake» κοίταξε με νόημα την κάμερα, προκαλώντας αντιδράσεις στα social media.

Οι χορευτές κινήθηκαν με απόλυτη ακρίβεια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα, ενώ η συμμετοχή της Serena Williams, η οποία ήταν πρώην φίλη του Drake, ήταν μία από τις εκπλήξεις του σόου. Το τραγούδι «tv off» ήταν ο επίλογος της εντυπωσιακής εμφάνισης του ράπερ, ενώ το παρών στο σόου έδωσε και ο παραγωγός και DJ Mustard.

Σύμφωνα με τον Hollywood Reporter, πριν από το παιχνίδι, ο Τζον Μπατίστ(Jon Batiste), ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, ο Τρομπόνε Σόρτι(Trombone Shorty) και η Λόρεν Ντέιγκλ (Lauren Daigle) το «America the Beautiful», ενώ η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ledisi ερμήνευσε το «Lift Every Voice and Sing».