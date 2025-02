Τα Χρυσά κορίτσια κατακτούν το Super Bowl

Κάθε χρόνο οι διαφημίσεις του τελικού για το Παναμερικανικό Πρωτάθλημα Football (γνωστό ως Super Bowl), κλέβουν την παράσταση για το τηλεοπτικό κοινό των ΗΠΑ. Αιτία δεν είναι μόνο ο πολύ ακριβός τηλεοπτικός χρόνος ανάμεσα στα ημίχρονα, αλλά και η ποιότητα των διαφημιστικών κλιπ. Τόσο οι πελάτες, τόσο και διαφημιστικές δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Παραγωγές επιπέδου ταινιών blockbuster και σκηνοθέτες από την τηλεοπτική και μουσική βιομηχανία. Δείτε για παράδειγμα το σποτ για την εταιρία WeatherTech, που κατασκευάζει πατάκια και μοκέτες αυτοκινήτων.

Το σποτ έχει τίτλο Whatever Comes Your Way (Ότι έρθει στο δρόμο σου ή Ότι σου τύχει) και εννοεί πως με τα προϊόντα της WeatherTech μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Στη διαφήμιση τέσσερις γυναίκες (μίας κάποιας ηλικίας) διασκεδάζουν, κάνουν βόλτα με ένα καυτό αυτοκίνητο, παίζουν τρελό μπίνγκο και δεν ανησυχούν ακόμα και μετά από τρελή έκρηξη. Από την τελευταία απομακρύνονται σα να μην συμβαίνει κάτι.

Σε ένα κλιπ 60 δευτερολέπτων με τίτλο "Whatever Comes Your Way", τέσσερα «cougars» ηλικίας 70 ετών πηγαίνουν για μια βόλτα σε ένα Lincoln Continental του 1963. Φορώντας γιγάντια κοσμήματα και ακούγοντας σε eight track τo "Born to Be Wild" των Steppenwolf, τα Golden Girls φλερτάρουν με διερχόμενους οδηγούς, «στολίζουν» φορτηγά με γκράφιτι και σκανδαλίζουν τους νέους στην πορεία.

Η μόνη σύντομη στάση τους είναι σε ένα σαλόνι μπίνγκο, όπου μια νικητήρια κάρτα μοιράζει εγκεφαλικά και σε παρασύρει στον ενθουσιασμό τους.

Φυσικά, όλες αυτές οι άγριες περιπέτειες οδηγούν σε χυμένο τσάι, θρυμματισμένα μπισκότα και πολλές ατυχίες μέσα στο αυτοκίνητο για τις οποίες «καθαρίζει» η WeatherTech, οπότε οι καλές στιγμές δεν διακόπτονται.

Η διαφήμιση, είναι η 12η της εταιρίας στο Super Bowl για το WeatherTech και είναι δημιουργία της Pinnacle Advertising. Την υπογράφει ο βραβευμένος με Grammy σκηνοθέτης ταινιών και μουσικών βίντεο Joseph Kahn, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τους Taylor Swift, Britney Spears, Snoop Dogg, Beyonce, Post Malone, Janet Jackson και Mariah Carey.

«Μετά από 12 χρόνια διαφημίσεων Super Bowl, ο κόσμος γνωρίζει την κληρονομιά και τα προϊόντα της WeatherTech. Φέτος, είδαμε μια ευκαιρία να ξεχωρίσουμε στη μεγαλύτερη σκηνή της διαφήμισης με ένα απροσδόκητο και άκρως διασκεδαστικό σποτ» είπε ο CEO της εταιρίας David MacNeil.