Έξαλλος ο Τραμπ με το φαντασμαγορικό σόου στο Super Bowl: «Ήταν απαίσιο, ένα από τα χειρότερα»

Το βράδυ της Κυριακής (8/1), το Levi’s Stadium στο Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια μετατράπηκε σε ένα τεράστιο θέατρο μουσικής, φώτων και χρωμάτων. Το πλήθος των θεατών, που ξεπερνούσε τις δεκάδες χιλιάδες μέσα στο στάδιο και εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, περίμενε με κομμένη την ανάσα τη μεγαλύτερη στιγμή του Super Bowl: το διάλειμμα του ημιχρόνου.

Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, γεμάτη ανυπομονησία και ενθουσιασμό, με φώτα να σβήνουν και να αναβοσβήνουν, ενώ οι οθόνες του σταδίου προετοίμαζαν το κοινό για μια πραγματική μουσική επανάσταση.

Η παράσταση ξεκίνησε με την εμφάνιση του Bad Bunny, του Πορτορικανού super star που τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει τον κόσμο με το ταλέντο, τη μουσική και την ενέργειά του. Με τη σκηνή να φωτίζεται σε έντονα χρώματα, με κόκκινο, πορτοκαλί, μπλε και neon αποχρώσεις που αναβόσβηναν στον ρυθμό του μουσικού beat, ο Bad Bunny εμφανίστηκε φορώντας ένα εκθαμβωτικό, μοντέρνο και λαμπερό outfit που τραβούσε όλα τα βλέμματα.

Αμέσως ξεκίνησε να ερμηνεύει ένα medley των μεγαλύτερων επιτυχιών του, μεταφέροντας το κοινό στον κόσμο του Latin trap και του reggaeton, με κάθε τραγούδι να συνοδεύεται από εκπληκτικούς χορευτές που κινούνταν συγχρονισμένα, δημιουργώντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα.

Το κοινό δεν μπορούσε να σταματήσει να χορεύει και να τραγουδάει, ενώ οι χορευτές ανέβαιναν και κατέβαιναν σε ειδικά διαμορφωμένες πλατφόρμες, προσφέροντας πολυδιάστατη θέαση για όλους τους θεατές. Η παράσταση ήταν μια πανδαισία χρωμάτων, φώτων, ρυθμού και έντασης, αλλά και μια γιορτή της λατινοαμερικάνικης κουλτούρας. Στις γιγαντιαίες οθόνες πίσω από τον Bad Bunny εμφανίζονταν εικόνες από την πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο, συνδυασμένες με γραφικά και animation που έδιναν την αίσθηση ότι η σκηνή είχε μετατραπεί σε μια ζωντανή γιορτή δρόμου με μουσική και χορό.

Η έκπληξη των Ricky Martin και Lady Gaga

Και τότε ήρθε η πρώτη μεγάλη έκπληξη: ο Ricky Martin ανέβηκε στη σκηνή, προκαλώντας πανικό στο κοινό. Ο θρυλικός τραγουδιστής, γνωστός για την αστείρευτη ενέργεια, την εμπειρία και τη μαγεία του, μπήκε δυναμικά στο show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως τα “Livin’ la Vida Loca” και “La Copa de la Vida”, ενώ ο Bad Bunny τον συνόδευε, δημιουργώντας μια απίστευτη σκηνική χημεία.

Οι δύο Λατίνοι σταρ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια έκρηξη ρυθμού, χορού και χρωμάτων, με το κοινό να χορεύει σε κάθε beat, να φωνάζει και να τραγουδάει μαζί τους. Η ενέργεια κορυφώθηκε όταν, ξαφνικά, εμφανίστηκε η Lady Gaga, φορώντας ένα λαμπερό, θρυλικό κοστούμι που φωτιζόταν σαν προβολέας. Η παρουσία της πρόσθεσε μια ακόμη διάσταση στο show, καθώς η Gaga εντάχθηκε σε ντουέτο με τον Bad Bunny και τον Ricky Martin, ερμηνεύοντας μια ειδική, τροπική εκδοχή ενός από τα νέα τραγούδια της.

Η σκηνή φωτίστηκε από εκατοντάδες φώτα, πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν στον ουρανό, και το κοινό παραληρούσε, προσπαθώντας να συλλάβει κάθε στιγμή αυτής της υπερπαραγωγής. Οι τρεις καλλιτέχνες ενώθηκαν σε ένα εκρηκτικό φινάλε όπου οι χορευτές επέστρεψαν για το μεγάλο φινάλε, και ο ήχος, τα φώτα, η ενέργεια και η ατμόσφαιρα συνθέσαν ένα θεαματικό σκηνικό που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια.

Ήταν μια παράσταση που απέδειξε ότι η μουσική έχει τη δύναμη να ενώσει ανθρώπους, να ξεπεράσει γλώσσες και σύνορα, να μεταφέρει συναισθήματα και πάθος, και να δημιουργήσει μια εμπειρία που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Τα φώτα, οι κινήσεις, οι εκφράσεις και η ενέργεια των καλλιτεχνών δημιούργησαν μια ολοκληρωμένη αίσθηση γιορτής, χαράς και συγκίνησης, αφήνοντας θεατές και τηλεθεατές με μια αίσθηση ότι μόλις παρακολούθησαν κάτι ιστορικό, κάτι μοναδικό, κάτι που θα μνημονεύεται για χρόνια.

Έξαλλος ο Τραμπ με την εμφάνιση του Bad Bunny

Ο Αμερικανός πρόεδρος όμως φαίνεται πως έχει άλλη γνώμη, καθώς έσπευσε αμέσως μετά την εμφάνιση του Bad Bunny να κάνει μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social:

«Το ημίχρονο του Super Bowl είναι απολύτως απαίσιο, ένα από τα χειρότερα, ΠΟΤΕ! Δεν βγάζει νόημα, αποτελεί προσβολή για το Μεγαλείο της Αμερικής και δεν αντιπροσωπεύει τα πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή αριστείας μας. Κανείς δεν καταλαβαίνει λέξη από αυτά που λέει αυτός ο τύπος και ο χορός είναι αηδιαστικός, ειδικά για μικρά παιδιά που παρακολουθούν από όλες τις ΗΠΑ και από όλο τον κόσμο. Αυτό το «Σόου» είναι απλώς ένα «χαστούκι στο πρόσωπο» στη Χώρα μας, η οποία θέτει νέα πρότυπα και ρεκόρ κάθε μέρα - συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Χρηματιστηρίου και οικονομίας στην Ιστορία! Δεν υπάρχει τίποτα εμπνευσμένο σε αυτό το χάος ενός Ημιχρόνου και ενός σόου που σίγουρα θα λάβει εξαιρετικές κριτικές από τα Ψεύτικα Μέσα Ενημέρωσης, επειδή δεν έχουν ιδέα για το τι συμβαίνει στον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ - Και, παρεμπιπτόντως, το NFL θα πρέπει να αντικαταστήσει αμέσως τον γελοίο νέο Κανόνα Έναρξης. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» έγραψε χαρακτηριστικά.