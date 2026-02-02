«Δεν είμαστε ζώα αλλά άνθρωποι, ICE out»: Αποθεώθηκε ο Bad Bunny μετά το μήνυμα στα Grammy

Τα Grammy θεωρούνται η μεγαλύτερη βραδιά για τον τομέα της παγκόσμιας μουσικής με πολλούς καλλιτέχνες να περπατούν στο κόκκινο χαλί που στρώθηκε στο Λος Άντζελες. Αν και η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, οι περισσότεροι είχαν ένα σαφές μήνυμα να στείλουν και αυτό αφορούσε στην τρέχουσα μεταναστευτική πολιτική που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση Τραμπ το τελευταίο διάστημα.

Καλλιτέχνες όπως ο Πορτορικανός σούπερσταρ Bad Bunny και η Βρετανίδα τραγουδίστρια Olivia Dean, η σταρ της κάντρι Shaboozy και η Κουβανοαρμεικανή Gloria Estefan εκμεταλλεύτηκαν τη βράβευσή τους ώστε να κρούσουν τον κώδωνα για τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι επιχειρήσεις απέλασης παράνομων μεταναστών έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε πολλές πόλεις, με πιο πρόσφατη τη Μινεάπολη, όπου ομοσπονδιακοί αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Αμερικανούς, γεγονός που οδήγησε σε έλεγχο των τακτικών της κυβέρνησης και σε διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ.

«Πριν πω ευχαριστώ στον Θεό, θα πω ότι η ICE πρέπει να φύγει», είπε ο Bad Bunny, αναφερόμενος στους αξιωματικούς της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). «Δεν είμαστε βάρβαροι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι – είμαστε άνθρωποι», πρόσθεσε από το βήμα μετά τη νίκη του στην κατηγορία καλύτερη μουσική της χρονιάς.

«Το μίσος γίνεται πιο ισχυρό και ενισχύεται με περισσότερο μίσος. Το μόνο πράγμα που είναι πιο ισχυρό από το μίσος είναι η αγάπη, οπότε, σας παρακαλώ, πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Αν πολεμάμε, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη» κατέληξε.

Η ομιλία του ήταν η πιο σαφής πολιτική στιγμή της τελετής, τερματίζοντας εβδομάδες έντασης στη Μινεάπολη και διαμαρτυρίες σε πολλές αμερικανικές πόλεις.

Και άλλοι καλλιτέχνες καταδίκασαν την ICE

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Olivia Dean, η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερης νέας καλλιτέχνιδας, χρησιμοποίησε επίσης τη νίκη της για να μιλήσει υπέρ των μεταναστών. «Βρίσκομαι εδώ πάνω ως εγγονή ενός μετανάστη», είπε η τραγουδίστρια, της οποίας η γιαγιά, Κάρμεν, ήταν μέλος της γενιάς των Γουίντρας.

«Είμαι προϊόν θάρρους και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν να τιμούνται. Δεν είμαστε τίποτα ο ένας χωρίς τον άλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη, η Καναδή τραγουδίστρια Billie Eilish, νικήτρια του βραβείου τραγουδιού της χρονιάς «Wildflower» σημείωσε με τη σειρά της «Είναι πραγματικά δύσκολο να ξέρω τι να πω και τι να κάνω αυτή τη στιγμή. Και νιώθω ότι απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να μιλάμε ανοιχτά και να διαμαρτύρόμαστε. Οι φωνές μας πραγματικά μετράνε, και οι άνθρωποι μετράνε» δήλωσε από το βήμα της σκηνής.

Billie Eilish at the Grammys: "Nobody is illegal on stolen land. We need to keep fighting and speaking up. Our voices do matter...f*ck ICE."



pic.twitter.com/90FQcO0Un2 — Breaking911 (@Breaking911) February 2, 2026

Τέλος, η Gloria Estefan δήλωσε στα παρασκήνια ότι ήταν «πολύ ανήσυχη» για την κατάσταση των ΗΠΑ. «Δεν νομίζω ότι κάποιος θα έλεγε ότι θέλουμε ελευθερία στα σύνορα. Αλλά αυτό που συμβαίνει δεν έχει να κάνει με τη σύλληψη εγκληματιών. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν οικογένειες που έχουν προσφέρει σε αυτή τη χώρα εδώ και δεκαετίες», δήλωσε στους δημοσιογράφους.