Grammy 2026: Σάρωσε ο Kendrick Lamar - Ξεχώρισε η Lady Gaga και ο Bad Bunny - Η λίστα των νικητών

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Kendrick Lamar συγκέντρωσε τις περισσότερες διακρίσεις στην απονομή των Βραβείων Grammy 2026, που πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στο Crypto.com Arena στο Los Angeles με οικοδεσπότη για έκτη φορά, τον κωμικό Trevor Noah.

Ο ράπερ έφυγε με πέντε βραβεία, ανάμεσα σε αυτά του Δίσκου της Χρονιάς («Luther»), η Lady Gaga, κατάφερε να ξεχωρίσει με διακρίσεις στις pop και dance κατηγορίες, ενώ το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς δόθηκε στον Bad Bunny για το Debí Tirar Más Fotos, ο οποίος βγήκε επίσης πρώτος και στις κατηγορίες, Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana και Καλύτερη Global Music Ερμηνεία.

Η λίστα των νικητών

Τραγούδι της χρονιάς: Billie Eilish «Wildflower»

Δίσκος της χρονιάς: Kendrick Lamar feat SZA, «Luther»

Άλμπουμ της χρονιάς: Bad Bunny, «Debí Tirar Más Fotos»,

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης: Olivia Dean

Καλύτερο pop άλμπουμ: Lady Gaga, «Mayhem»

Καλύτερη solo pop ερμηνεία: Lola Young, «Messy»

Καλύτερη pop ερμηνεία, group/ντουέτο: Cynthia Erivo & Ariana Grande, «Defying Gravity»

Καλύτερη ηχογράφηση: Tame Impala, «End Of Summer»

Καλύτερο dance/ηλεκτρονικό άλμπουμ: FKA Twigs, «Eusexua»

Καλύτερη dance/pop ηχογράφηση: Lady Gaga, «Abracadabra»

Καλύτερο παραδοσιακό pop άλμπουμ: Laufey, «A Matter Of Time»

Καλύτερο latin pop άλμπουμ: Natalia Lafourcade, «Cancionera»

Καλύτερο άλμπουμ música urbana: Bad Bunny, «Debi Tirar Mas Fotos»

Καλύτερη ροκ ερμηνεία: Yungblud ft Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II – Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning

Καλύτερο ροκ τραγούδι: Nine Inch Nails, «As Alive As You Need Me To Be»

Καλύτερο ροκ άλμπουμ: Turnstile, «Never Enough»

Καλύτερο alternative άλμπουμ: The Cure, «Songs Of A Lost World»

Καλύτερη alternative ερμηνεία: The Cure, «Alone»

Καλύτερη metal ερμηνεία: Turnstile, «Birds»

Καλύτερη ραπ ερμηνεία: Clipse, Pusha T & Malice feat Kendrick Lamar & Pharrell Williams, «Chains & Whips»

Καλύτερη μελωδική ραπ ερμηνεία: Kendrick Lamar with SZA, «Luther»

Καλύτερο ραπ τραγούδι: Kendrick Lamar feat Lefty Gunplay, «TV Off»

Καλύτερο ραπ άλμπουμ: Kendrick Lamar, «GNX»

Καλύτερη country solo ερμηνεία: Chris Stapleton, «Bad As I Used To Be»

Καλύτερη country ερμηνεία, group/ντουέτο: Shaboozey & Jelly Roll, «Amen»

Καλύτερη country τραγούδι: Tyler Childers, «Bitin’ List»

Καλύτερο σύγχρονο country άλμπουμ: Jelly Roll, «Beautifully Broken»

Καλύτερη R&B ερμηνεία: Kehlani, «Folded»

Καλύτερο R&B τραγούδι: Kehlani, «Folded»

Καλύτερο R&B άλμπουμ: Leon Thomas, «Mutt»

Καλύτερη ερμηνεία αφρικανικής μουσικής: Tyla, «Push 2 Start»

Παραγωγός της χρονιάς, μη κλασική μουσική: Cirkut (Lady Gaga, Rosé, Jade)

Τραγουδοποιός της χρονιάς, μη κλασική μουσική: Amy Allen (Rosé, Jennie, Sabrina Carpenter)

Καλύτερο σάουντρακ κωμωδίας: Nate Bargatze, Your Friend, Nate Bargatze

Καλύτερη συλλογή σάουντρακ για οπτικά μέσα: «Sinners», διάφοροι καλλιτέχνες

Καλύτερο σάουντρακ για οπτικά μέσα: Ludwig Göransson, «Sinners»

Καλύτερο σάουντρακ για video games και άλλα διαδραστικά μέσα: Austin Wintory, «Sword of the Sea»

Καλύτερο τραγούδι γραμμένο για οπτικά μέσα: Huntr/x, «Golden» (από ταινία «K-Pop Demon Hunters»)

Καλύτερη αφήγηση audiobook: Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama

Καλύτερο μουσικό βίντεο: Doechii, «Anxiety»

Καλύτερη μουσική ταινία: John Williams, Music by John Williams

Καλύτερο τζαζ άλμπουμ: Samara Joy, «Portrait»

Καλύτερο τζαζ ορχηστρικό άλμπουμ: Sullivan Fortner feat Peter Washington & Marcus Gilmore, «Southern Nights»

Καλύτερο alternative τζαζ άλμπουμ: Nate Smith, «Live-Action»

Καλύτερη τζαζ ερμηνεία: Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade, «Windows» (Live)

Καλύτερο θεατρικό μιούζικαλ: «Buena Vista Social Club»

Καλύτερη ηχογράφηση όπερα: Heggie: Intelligence – Kwamé Ryan, μαέστρος (Houston Grand Opera; Gene Scheer)

Καλύτερη ορχηστρική ερμηνεία: Messiaen: Turangalîla-Symphonie – Andris Nelsons, μαέστρος (Boston Symphony Orchestra)