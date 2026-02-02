Grammy 2026: Σάρωσε ο Kendrick Lamar - Ξεχώρισε η Lady Gaga και ο Bad Bunny - Η λίστα των νικητών
Η μουσική βιομηχανία συγκεντρώθηκε για τη 68η απονομή των Grammy Awards που είχε λάμψη και πολλές εκπλήξεις.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Kendrick Lamar συγκέντρωσε τις περισσότερες διακρίσεις στην απονομή των Βραβείων Grammy 2026, που πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στο Crypto.com Arena στο Los Angeles με οικοδεσπότη για έκτη φορά, τον κωμικό Trevor Noah.
Ο ράπερ έφυγε με πέντε βραβεία, ανάμεσα σε αυτά του Δίσκου της Χρονιάς («Luther»), η Lady Gaga, κατάφερε να ξεχωρίσει με διακρίσεις στις pop και dance κατηγορίες, ενώ το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς δόθηκε στον Bad Bunny για το Debí Tirar Más Fotos, ο οποίος βγήκε επίσης πρώτος και στις κατηγορίες, Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana και Καλύτερη Global Music Ερμηνεία.
Η λίστα των νικητών
Τραγούδι της χρονιάς: Billie Eilish «Wildflower»
Δίσκος της χρονιάς: Kendrick Lamar feat SZA, «Luther»
Άλμπουμ της χρονιάς: Bad Bunny, «Debí Tirar Más Fotos»,
Καλύτερος νέος καλλιτέχνης: Olivia Dean
Καλύτερο pop άλμπουμ: Lady Gaga, «Mayhem»
Καλύτερη solo pop ερμηνεία: Lola Young, «Messy»
Καλύτερη pop ερμηνεία, group/ντουέτο: Cynthia Erivo & Ariana Grande, «Defying Gravity»
Καλύτερη ηχογράφηση: Tame Impala, «End Of Summer»
Καλύτερο dance/ηλεκτρονικό άλμπουμ: FKA Twigs, «Eusexua»
Καλύτερη dance/pop ηχογράφηση: Lady Gaga, «Abracadabra»
Καλύτερο παραδοσιακό pop άλμπουμ: Laufey, «A Matter Of Time»
Καλύτερο latin pop άλμπουμ: Natalia Lafourcade, «Cancionera»
Καλύτερο άλμπουμ música urbana: Bad Bunny, «Debi Tirar Mas Fotos»
Καλύτερη ροκ ερμηνεία: Yungblud ft Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II – Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning
Καλύτερο ροκ τραγούδι: Nine Inch Nails, «As Alive As You Need Me To Be»
Καλύτερο ροκ άλμπουμ: Turnstile, «Never Enough»
Καλύτερο alternative άλμπουμ: The Cure, «Songs Of A Lost World»
Καλύτερη alternative ερμηνεία: The Cure, «Alone»
Καλύτερη metal ερμηνεία: Turnstile, «Birds»
Καλύτερη ραπ ερμηνεία: Clipse, Pusha T & Malice feat Kendrick Lamar & Pharrell Williams, «Chains & Whips»
Καλύτερη μελωδική ραπ ερμηνεία: Kendrick Lamar with SZA, «Luther»
Καλύτερο ραπ τραγούδι: Kendrick Lamar feat Lefty Gunplay, «TV Off»
Καλύτερο ραπ άλμπουμ: Kendrick Lamar, «GNX»
Καλύτερη country solo ερμηνεία: Chris Stapleton, «Bad As I Used To Be»
Καλύτερη country ερμηνεία, group/ντουέτο: Shaboozey & Jelly Roll, «Amen»
Καλύτερη country τραγούδι: Tyler Childers, «Bitin’ List»
Καλύτερο σύγχρονο country άλμπουμ: Jelly Roll, «Beautifully Broken»
Καλύτερη R&B ερμηνεία: Kehlani, «Folded»
Καλύτερο R&B τραγούδι: Kehlani, «Folded»
Καλύτερο R&B άλμπουμ: Leon Thomas, «Mutt»
Καλύτερη ερμηνεία αφρικανικής μουσικής: Tyla, «Push 2 Start»
Παραγωγός της χρονιάς, μη κλασική μουσική: Cirkut (Lady Gaga, Rosé, Jade)
Τραγουδοποιός της χρονιάς, μη κλασική μουσική: Amy Allen (Rosé, Jennie, Sabrina Carpenter)
Καλύτερο σάουντρακ κωμωδίας: Nate Bargatze, Your Friend, Nate Bargatze
Καλύτερη συλλογή σάουντρακ για οπτικά μέσα: «Sinners», διάφοροι καλλιτέχνες
Καλύτερο σάουντρακ για οπτικά μέσα: Ludwig Göransson, «Sinners»
Καλύτερο σάουντρακ για video games και άλλα διαδραστικά μέσα: Austin Wintory, «Sword of the Sea»
Καλύτερο τραγούδι γραμμένο για οπτικά μέσα: Huntr/x, «Golden» (από ταινία «K-Pop Demon Hunters»)
Καλύτερη αφήγηση audiobook: Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama
Καλύτερο μουσικό βίντεο: Doechii, «Anxiety»
Καλύτερη μουσική ταινία: John Williams, Music by John Williams
Καλύτερο τζαζ άλμπουμ: Samara Joy, «Portrait»
Καλύτερο τζαζ ορχηστρικό άλμπουμ: Sullivan Fortner feat Peter Washington & Marcus Gilmore, «Southern Nights»
Καλύτερο alternative τζαζ άλμπουμ: Nate Smith, «Live-Action»
Καλύτερη τζαζ ερμηνεία: Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade, «Windows» (Live)
Καλύτερο θεατρικό μιούζικαλ: «Buena Vista Social Club»
Καλύτερη ηχογράφηση όπερα: Heggie: Intelligence – Kwamé Ryan, μαέστρος (Houston Grand Opera; Gene Scheer)
Καλύτερη ορχηστρική ερμηνεία: Messiaen: Turangalîla-Symphonie – Andris Nelsons, μαέστρος (Boston Symphony Orchestra)