Super Bowl: Το θεαματικό halftime show του Bad Bunny - Τα πολιτικά μηνύματα στο μεγάλο λάτιν πάρτι

Ένα φαντασμαγορικό σόου προσέφερε ο κορυφαίος Λατίνος τραγουδιστής Bad Bunny στο ημίχρονο του 60ου Super Bowl (LX), ένα σόου που ήταν γεμάτο με πολιτικά μηνύματα, χορό, πάρτι και αγάπη.

Με ηχηρά μηνύματα για τη μετανάστευση και την κοινωνική δικαιοσύνη, ο Bad Bunny μετέτρεψε τη μεγαλύτερη αμερικανική σκηνή που όλος ο κόσμος περιμένει με ανυπομονησία κάθε χρόνο, αυτή του Super Bowl, σε ένα εκρηκτικό σκηνικό αφιερωμένο στο Πουέρτο Ρίκο. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της εμφάνισής του, ύμνησε τη λατινική ταυτότητα με το τραγούδι «Que Rico es ser Latino» («Πόσο ωραίο είναι να είσαι Λατίνος»).

Η συνέχεια δόθηκε με το «Yo Perreo Sola», το τραγούδι που αναδείχθηκε σε ύμνο ισότητας και σεβασμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ ο καλλιτέχνης ολοκλήρωσε το μπαράζ των πολιτικών του μηνυμάτων ενσωματώνοντας στο βίντεο του «Nuevayol» ένα ψεύτικο μήνυμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο φέρεται να ζητά συγγνώμη από τους μετανάστες.

Η εμφάνιση της Lady Gaga

Όλα αυτά εκτυλίχθηκαν μέσα στα μόλις 13 λεπτά του ημιχρόνου του Super Bowl, κατά τη διάρκεια των οποίων το μοναδικό τραγούδι που ακούστηκε στα αγγλικά ήταν αυτό της Lady Gaga, μια διασκευή του «Die with a Smile» σε πιο λάτιν ρυθμούς, η οποία συμμετείχε και στην ερμηνεία του «Baile Inolvidable».

Να σημειωθεί ότι γύρω από τη σκηνή συμμετείχαν διάσημες φιγούρες όπως οι Cardi B, Pedro Pascal, Jessica Alba και Karol G, ενισχύοντας την αίσθηση Latin υπερπαραγωγής και εορτασμού της ποικιλομορφίας.

Ο 31χρονος παγκόσμιος σούπερ σταρ, που μόλις πριν από μία δεκαετία εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ στο Πουέρτο Ρίκο, φρόντισε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του να προβληθεί στις γιγαντοοθόνες απόσπασμα από την πρόσφατη ομιλία του στα Βραβεία Grammy. Σε αυτήν είχε καταδικάσει τις πολιτικές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE), μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα.

«Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική», φώναξε προς το τέλος του ημιχρόνου ο Bad Bunny, πριν αρχίσει να απαριθμεί τα έθνη της Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, αναφέροντας μεταξύ άλλων την Ουρουγουάη, την Κολομβία, τη Βενεζουέλα, την Κούβα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Μια εντυπωσιακή παρέλαση με σημαίες διέσχισε χωράφια με φυτείες ζαχαροκάλαμου, ενώ ο καλλιτέχνης φώναζε: «Πατρίδα μου, Πουέρτο Ρίκο, είμαστε ακόμα εδώ». Πίσω του, μια τεράστια οθόνη πρόβαλλε το μήνυμα: «Το μόνο πράγμα πιο ισχυρό από το μίσος είναι η αγάπη».

Μάλιστα, ο τραγουδιστής κρατούσε μια μπάλα του αμερικανικού ποδοσφαίρου πάνω στην οποία αναγραφόταν «Together, we are America («μαζί είμαστε η Αμερική»).

Ο πουερτορικανός γάμος

Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του halftime show, ένας χαμογελαστός ιερέας πάντρεψε ένα ανώνυμο ζευγάρι μπροστά στο κοινό, με το γλέντι του αληθινού αυτού γάμου να κορυφώνεται με τη συμμετοχή της Lady Gaga και των Los Sobrinos, που χόρεψαν ανάμεσα στους καλεσμένους και τους νεόνυμφους.

Το ανώνυμο ζευγάρι είχε αρχικά προσκαλέσει τον Bad Bunny στον γάμο του, ωστόσο εκείνος τους κάλεσε στο Super Bowl και μάλιστα υπέγραψε ο ίδιος το πιστοποιητικό του γάμου τους.

Couple got married in the middle of Bad Bunny's Super Bowl performance🤯💍 pic.twitter.com/IOl8y8egAX — RapTV (@Rap) February 9, 2026

Αποθέωση για τον Ρίκι Μάρτιν

Ο Ρίκι Μάρτιν, ένας από τους κορυφαίους crossover καλλιτέχνες του Πουέρτο Ρίκο, ερμήνευσε το τραγούδι του Bad Bunny «Lo Que Le Pasó a Hawaii» («Τι συνέβη στη Χαβάη»), το οποίο λειτουργεί ως σύνθημα υπέρ της πολιτιστικής αυτονομίας.

Το σκηνικό της εμφάνισης αναπαριστούσε τις χρόνιες διακοπές ρεύματος στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ παρουσιάστηκε και το τραγούδι του 2022 «El Apagón» («The Blackout»), που αναφέρεται στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τους καταστροφικούς τυφώνες.