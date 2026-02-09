Super Bowl: Οι Seahawks πάτησαν τους Patriots και στέφθηκαν πρωταθλητές

Με 4/4 εύστοχα field goals έως τις αρχές της τρίτης περιόδου και δύο touchdowns στην τέταρτη, οι Seattle Seahawks επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί και έφτασαν δίκαια στην κορυφή του NFL.



Στο 60ό Super Bowl (LX), τα «γεράκια» έχτισαν από νωρίς προβάδισμα, αξιοποιώντας κοντινές αποστάσεις για βαθμούς και ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα, χωρίς να επιτρέψουν ποτέ στους New England Patriots να μπουν πραγματικά στη διεκδίκηση. Το τελικό 29-13 σφράγισε και την άτυπη εκδίκηση για την οδυνηρή ήττα του 2015, όταν ένα λάθος play call είχε στερήσει από το Σιάτλ τον τίτλο.



Μονόλογος με αμυντικό ρεσιτάλ



Οι Patriots δυσκολεύονταν ακόμη και να περάσουν τη μεσαία γραμμή όταν είχαν την κατοχή, καθώς η άμυνα των Seahawks κυριάρχησε απόλυτα. Ο Drake Maye, χωρίς επαρκή προστασία από το supporting cast, υπέπεσε σε λάθη ακόμη και σε θεωρητικά εύκολες πάσες, γεγονός που έκοψε κάθε επιθετικό ρυθμό.



Ακόμη κι όταν το σκορ έγινε 19-7 και φάνηκε να ανοίγει ένα μικρό παράθυρο ελπίδας για τη Νέα Αγγλία, το Σιάτλ αντέδρασε άμεσα. Με ασφυκτική πίεση, καθοριστικό interception και απόλυτο έλεγχο του χρόνου, «κλείδωσε» το παιχνίδι, προσθέτοντας το πέμπτο field goal και στη συνέχεια το δεύτερο touchdown στα μέσα της τέταρτης περιόδου.



Ο θρίαμβος στο Levi’s Stadium ολοκληρώθηκε χωρίς αμφισβήτηση, σε έναν τελικό που εξελίχθηκε σε μονόλογο. Οι Seahawks ήταν το φαβορί πριν από τη σέντρα και το απέδειξαν στο γήπεδο.