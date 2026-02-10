Bad Bunny: Η viral έμπνευση του Λεβαδειακού με άρωμα Super Bowl για τη ρεβάνς με τον ΟΦΗ (vid)

«Πανζουρλισμός» στις τάξεις των φίλων του Λεβαδειακού, οι οποίοι κάνουν ουρές πολλών μέτρων για να εξασφαλίσουν ένα «μαγικό χαρτάκι» για τον μεγάλο επαναληπτικό των Βοιωτών με τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο του δεύτερου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Στο πρώτο παιχνίδι στο «Παγκρήτιο», οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 και το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό είναι ακόμα «ανοιχτό». Στις 17:00 την Τετάρτη (11/2), Λεβαδειακός και ΟΦΗ θα «μονομαχήσουν» για τις μία από τις δύο θέσεις του μεγάλου τελικού του κυπέλλου και το γήπεδο «Λάμπρος Κατσώνης» αναμένεται να είναι κατάμεστο.

Λίγο πριν τη μεγάλη μάχη με τους Κρητικούς, οι άνθρωποι των social media του Λεβαδειακού δημιούργησαν ένα υπέροχο βίντεο με πρωταγωνιστή τον... Bad Bunny, ο οποίος έδωσε το δικό το σόου στο ημίχρονο του Super Bowl. Ο γνωστός τραγουδιστής έγινε το… εισιτήριο που κατέληξε στα χέρια των φίλων του Λεβαδειακού! Μια εικόνα απλή, αλλά απόλυτα ενδεικτική του πανζουρλισμού που επικρατεί στην πόλη ενόψει της ρεβάνς του Κυπέλλου την ερχόμενη Τετάρτη.