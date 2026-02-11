Κύπελλο Ελλάδας: Ώρα και κανάλι των ημιτελικών Λεβαδειακός - ΟΦΗ και ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

Η πρώτη ομάδα που θα προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα γίνει γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης (11/02). Λεβαδειακός και ΟΦΗ κοντράρονται στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς στη ρεβάνς του 1-1. Το ματς ξεκινά στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 2 HD.



Μία εβδομάδα μετά τους πρώτους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους στη ρεβάνς της Τούμπας. Ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα μετά το 1-0 στη Λεωφόρο, όμως το «τριφύλλι» έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 20:30, με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Αναλυτικά το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.