Η ένταση του Μπακασέτα με τους οπαδούς του ΠαναθηναΪκού έξω από τη Λεωφόρο

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα με 1-0 από τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Γιακουμάκης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας σαφές προβάδισμα πρόκρισης στον «Δικέφαλο του Βορρά» ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.



Οι «πράσινοι» παρουσίασαν ακόμη μία εικόνα κατώτερη των περιστάσεων, χωρίς ένταση και καθαρό πλάνο στο παιχνίδι τους, γεγονός που προκάλεσε τη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια της εξέδρας. Με τη λήξη της αναμέτρησης, η γκρίνια μετατράπηκε σε έντονες αποδοκιμασίες, με τη γιούχα να στρέφεται τόσο προς τους ποδοσφαιριστές όσο και προς τη διοίκηση και τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.



Ένταση κατά την αποχώρηση – Στο στόχαστρο ο Μπακασέτας



Το τεταμένο κλίμα δεν περιορίστηκε μόνο εντός αγωνιστικού χώρου. Μετά την αποχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού από το γήπεδο της Λεωφόρου, σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε δεκάδες οπαδούς και τον Τάσο Μπακασέτα.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, φίλαθλοι του «τριφυλλιού» απευθύνθηκαν στον αρχηγό της ομάδας με βαριές εκφράσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούσαν και το παρελθόν του στην ΑΕΚ. Ο Μπακασέτας δεν απάντησε στις αποδοκιμασίες και τα σχόλια που δέχθηκε, με το επεισόδιο να λήγει χωρίς να δοθεί περαιτέρω συνέχεια.



Ο Παναθηναϊκός καλείται πλέον να ανασυνταχθεί άμεσα, καθώς η ρεβάνς στην Τούμπα αποκτά χαρακτήρα τελικού, τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο ψυχολογίας.