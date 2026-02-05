Το... τρίτο ημίχρονο συνεχίζεται: Η ΑΕΚ καταγγέλει τον Ποντένσε για ρίψη ομπρέλας

H ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του Ντάνιελ Ποντένσε, καταθέτοντας αναφορά στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα και ζητώντας την άσκηση πειθαρχικής δίωξης εις βάρος του.



Η καταγγελία συνοδεύεται από οπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται, σύμφωνα με την ΑΕΚ, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού να εκτοξεύει αντικείμενο (ομπρέλα) προς την κερκίδα. Το περιστατικό δεν έγινε αντιληπτό από τη διαιτητική ομάδα ούτε από τους παρατηρητές του αγώνα, γεγονός που οδήγησε την Ένωση στην κατάθεση της καταγγελίας εκ των υστέρων.



Στόχος της ΠΑΕ ΑΕΚ είναι να κληθεί ο ποδοσφαιριστής σε απολογία από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της Super League και, εφόσον κριθεί ένοχος, να του επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.



Πληροφορίες και για δεύτερη καταγγελία



Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει και δεύτερη καταγγελία από πλευράς ΑΕΚ, η οποία αφορά παίκτη του Ολυμπιακού που φέρεται να πέταξε μπουκάλι προς την κερκίδα, με το θέμα να βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση.



Το ντέρμπι της «Allwyn Arena» φαίνεται πως θα έχει συνέχεια στα πειθαρχικά όργανα, με τις εξελίξεις να παραμένουν ανοιχτές τις επόμενες ημέρες.