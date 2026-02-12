Η απολογία του Ποντένσε για τη ρίψη ομπρέλας στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Πειθαρχική δίωξη στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Ντανιέλ Ποντένσε άσκησε ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ, αυτή αφορά στη επιστροφή ομπρέλας προς την εξέδρα οπαδών της ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η εκδίκαση της απολογίας του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού του Ολυμπιακού, έγινε την Πέμπτη (12/2), μετά τη δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα. Ο Ντάνιελ Ποντένσε εκπροσωπήθηκε στο Πειθαρχικό Μονομελές Όργανο της Super League από τον νομικό της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Δημήτρη Καρπετόπουλο, στο πλαίσιο της απολογίας του για την υπόθεση της ρίψης ομπρέλας στο ντέρμπι με την Ένωση.

Η πλευρά των «ερυθρολεύκων» ζήτησε να απορριφθεί η δίωξη, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη» διαδικασία, ενώ η απόφαση της Λίγκας αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας (12/2).

O νομικό της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Δημήτρη Καρπετόπουλο κατέθεσε ένα DVD με το συμβάν, την απόφαση της ΔΕΑΒ και μία πειθαρχική δίωξη προγενέστερη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα που οδήγησε σε αθώωση το 2023, ζητώντας την απόρριψη της δίωξης.

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Διώξεις με βάση οπτικοακουστικό υλικό μπορούν να ασκούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, που εν προκειμενω δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Περιστατικά στον αγωνιστικό χώρο διώκονται μόνο από τον διαιτητή. Η δίωξη έγινε με βάση ένα βίντεο που δεν προκύπτει από τη μετάδοση του αγώνα. Έχει λάβει χώρα εντός αγωνιστικού χώρου και άρα δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη. Εμπίπτουμε στην ειδική περίπτωση του άρθρου 26, είναι εντός του αγωνιστικού χώρου, δεν μπορεί να ασκηθεί και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Ο παίκτης δεν προβαίνει ο ίδιος αυτοβούλως σε κάποια προσβλητική συμπεριφορά. Όπως φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο, δέχεται μια ομπρέλα που εκσφενδονίζεται από την εξέδρα και αντανακλαστικά την επιστρέφει χωρίς να σημαδεύει κανέναν και χωρίς πρόθεση να κάνει το οτιδήποτε σε οποιονδήποτε.



Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν το σύνολο της κατάστασης. Είναι απολύτως αντανακλαστική η ενέργεια. Το όργανό σας εδώ απάλλαξε τον Νταμπό του Άρη το 2023 γιατί πέταξε μπουκάλι με νερό σε αγώνα με τον ΠΑΟΚ σε φυσιοθεραπευτή του ΠΑΟΚ. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία ποινή, να απαλλαγεί, όπως και η ΠΑΕ Ολυμπιακός».