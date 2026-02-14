Live η απαιτητική έξοδος του Ολυμπιακού κόντρα στον Λεβαδειακό

Σήμερα Σάββατο ξεχωρίζει το Λεβαδειακός-Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, με αμφότερες τις ομάδες να ψάχνουν ψυχολογική και βαθμολογική ανάκαμψη. Οι Βοιωτοί προέρχονται από δύο ήττες από τον ΟΦΗ και αποκλεισμό από το κύπελλο, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν από τον Παναθηναϊκό και ετοιμάζονται για το πρώτο ματς με τη Λεβερκούζεν στα Play Off του Champions League.

Live η αναμέτρηση