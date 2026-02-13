Breaking news icon BREAKING
Ολυμπιακός: Με Πιρόλα αλλά και σημαντικές απουσίες στη Λιβαδειά - Αναλυτικά η αποστολή

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το σαββατιάτικο ματς με τον Λεβαδειακό.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με τον Λορέντσο Πιρόλα να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, αλλά με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στη Βοιωτία για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό την Παρασκευή (14/2, 19:30), στο πλαίσιο της Stoiximan Super League, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους και τραυματίες. Συγκεκριμένα, εκτός έμειναν οι Ντάνιελ Ποντένσε λόγω τιμωρίας, καθώς και οι Μεχντί Ταρέμι και Φρανσίσκο Ορτέγκα, ενώ αντίθετα στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός, δίνοντας μια επιπλέον λύση στα μετόπισθεν για τη δύσκολη αναμέτρηση.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον.

