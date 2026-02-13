Ολυμπιακός: Με Πιρόλα αλλά και σημαντικές απουσίες στη Λιβαδειά - Αναλυτικά η αποστολή

Με τον Λορέντσο Πιρόλα να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, αλλά με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στη Βοιωτία για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό την Παρασκευή (14/2, 19:30), στο πλαίσιο της Stoiximan Super League, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους και τραυματίες. Συγκεκριμένα, εκτός έμειναν οι Ντάνιελ Ποντένσε λόγω τιμωρίας, καθώς και οι Μεχντί Ταρέμι και Φρανσίσκο Ορτέγκα, ενώ αντίθετα στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός, δίνοντας μια επιπλέον λύση στα μετόπισθεν για τη δύσκολη αναμέτρηση.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον.