Ολυμπιακός: Εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τη Λιβαδειά

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση των εισιτηρίων των φιλάθλων του Ολυμπιακού για την αυριανή (14/2) αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος, οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων» εξασφάλισαν επιπλέον εισιτήρια σε δύο ακόμη θύρες του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης». Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής Gov Wallet στο κινητό τους τηλέφωνο, προκειμένου να εισέλθουν στο γήπεδο.

Για την αγορά πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Λεβαδειακό, που θα γίνει το Σάββατο (14/2, 19:30) στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά πατήστε εδώ κι εδώ.

Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο.