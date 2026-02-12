Ποιες είναι οι καλύτερες ομάδες στον κόσμο - Πρώτος από τις ελληνικές ο Ολυμπιακός

Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε η κορυφαία ομάδα στον κόσμο για την χρονιά που μας πέρασε σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), με την IFFHS να ανακοινώνει την παγκόσμια κατάταξη των συλλόγων για την χρονική περίοδο 1η Φεβρουαρίου 2025-31 Ιανουαρίου 2026.

Η κορυφή φυσικά άνηκε στους πρωταθλητές Ευρώπης με 595 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η Τσέλσι βρίσκεται στην 2η θέση, μετά την κατάκτηση του Conference League αλλά και του Μουντιάλ Συλλόγων, οι «μπλε» μάζεψαν 496 βαθμούς και πήραν το... ασημένιο μετάλλιο.

¡HAY SORPRESAS EN EL RANKING IFFHS! 📊



La Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 lidera como la mejor liga del mundo, escoltada por España 🇪🇸 y el Brasileirao 🇧🇷, que completa el podio dejando atrás a la Serie A y a la Bundesliga.



Atención a Sudamérica: la Liga Argentina 🇦🇷 cayó al 8º lugar,… pic.twitter.com/z0KC5Zx0hH — 365Scores (@365ScoresApp) January 29, 2026

Την τριάδα συμπλήρωσε η Μπάγερν Μονάχου με 457 βαθμούς, με αμφότερες τις δύο ομάδες να βελτιώνονται συγκριτικά με την περσινή χρονιά. Η Ρεάλ έπεσε στην 4η θέση με 451 βαθμούς και η Ίντερ στην 5η με 439 βαθμούς.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι θέσεις των ελληνικών συλλόγων, αλλά και της Πάφου, μιας και οι Κύπριοι βρίσκονται πάνω από κάθε ομάδα της χώρας μας, μιας και κατατάχθηκαν στην 37η θέση, εννέα παραπάνω από πέρσι, όπου βρέθηκε στην 46η.

Aναφορικά με την χώρα μας, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με την υψηλότερη θέση, μιας και είναι 61ος, μια θέση κάτω από την 60η που ήταν πέρσι. Ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε αρκετά, αφού από την 91η θέση ανέβηκε στην 80η, ενώ ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην 101η. Τέλος, η ΑΕΚ κέρδισε μια θέση, από την 122η στην 121η.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα