Πασίγνωστος Ιταλός δημοσιογράφος ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ (vid)

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής, ο ΠΑΟΚ γίνεται το επίκεντρο ενός ιδιαίτερου αφιερώματος διεθνούς εμβέλειας. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, γνωστός για τη βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, επέλεξε να προσεγγίσει την ιστορία του συλλόγου όχι ως απλή χρονική αναδρομή, αλλά ως κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο.



Η ομάδα του Ντι Μάρτζιο βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, καταγράφοντας στιγμές και αφηγήσεις που εξηγούν γιατί ο ΠΑΟΚ ξεπερνά τα στενά όρια ενός ποδοσφαιρικού κλαμπ. Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αποτυπώσει τη διαδρομή από την ίδρυση του 1926 μέχρι το σήμερα, εστιάζοντας σε κομβικά σημεία. Την προσφυγική ταυτότητα, τη σχέση με την πόλη και την έντονη λαϊκή του βάση.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους δεσμούς με την Ιταλία, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο. Ο προπονητής Ραζβάν Λουτσέσκου μιλά στα ιταλικά για το αγωνιστικό DNA του συλλόγου, αναλύοντας τη φιλοσοφία που τον οδήγησε σε τίτλους και σταθερή ευρωπαϊκή παρουσία. Ο Ζήσης Βρύζας θυμάται τη δική του πορεία στα ιταλικά γήπεδα, εξηγώντας πώς αυτές οι εμπειρίες επηρέασαν τη μετέπειτα σχέση του με τον ΠΑΟΚ.



Παράλληλα, παρεμβάσεις παικτών όπως ο Μεϊτέ, ο Μπιάνκο και ο Βολιάκο προσθέτουν σύγχρονη ματιά, ενώ ο εμβληματικός αρχηγός Αντελίνο Βιεϊρίνια και η CEO Μαρία Γκοντσάρεβα σκιαγραφούν το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

Δείτε το τρέιλερ: