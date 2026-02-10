Αποκαλυπτικός Τέιλορ: «Τρομακτικός ο Κωνσταντέλιας, βοήθησα στη μεταγραφή του Γιακουμάκη» (vid)

Ο Γκρέγκ Τέιλορ μίλησε σε συμπατριώτη του Youtuber για την ζωή του στην Θεσσαλονίκη, και όταν ρωτήθηκε για το ποιος είναι ο «must see» παίκτης, έπλεξε το εγκώμιο του Γιάννη Κωνσταντέλια, τονίζοντας πως δεν έχει ξαναδεί τέτοιο ποδοσφαιριστή στην καριέρα του.

Ο Τέιλορ μίλησε με ενθουσιασμό για τον 23χρονο επιθετικό λέγοντας «Είναι απίστευτος, είναι απίστευτος», και συνέχισε «Δεν μπορώ καν να τον εξηγήσω. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιον παίκτη. Δεν φοβάται τίποτα. Έχει το δικό του στυλ, που φαίνεται να μην τον νοιάζει τίποτα. Δεν μοιάζει με κανέναν παίκτη που έχω δει μέχρι τώρα. Είναι τρομακτικός!».

Στην συνέχεια ρωτήθηκε για την παρουσία του στην Ελλάδα, και στην Θεσσαλονίκη, και ο ίδιος ανέφερε πως είναι εντάξει, πλην μερικών εξαιρέσεων λέγοντας: «Είμαι ο απόλυτος “Bobby Basic”. Καλημέρα, καληνύχτα, γεια σας! Ευτυχώς είμαστε τυχεροί, γιατί οι περισσότεροι μιλάνε αγγλικά – εκτός αν πετύχεις κάποιον λίγο… περίεργο σε κανένα βενζινάδικο».

Ενδιαφέρον είναι η απάντηση του σε ερώτηση που αφορά την μεταγραφή του Γιώργου Γιακουμάκη στον δικέφαλο, με τον Σκωτσέζο οπισθοφύλακα να λέει πως αυτός έδωσε το πράσινο φως για την απόκτησή του. «Μου είπε ο αθλητικός διευθυντής: “Τι γνώμη έχεις για τον Γιακουμάκη;”, “Αν μπορείς να τον αποκτήσεις, τότε δεν υπάρχει καν συζήτηση. Πρέπει να έρθει”» τόνισε για τον συμπαίκτη του στην Σέλτικ, ενώ μίλησε και για την συνύπαρξή του με τον Τζόντζο Κένι λέγοντας: «Ο Τζόντζο με βοήθησε πολύ στην αρχή. Είναι από το Λίβερπουλ, εγώ από τη Γλασκώβη – εντάξει, από το Γκρίνοκ, αλλά λέω σε όλους ότι είμαι από τη Γλασκώβη»

Τέλος ξανά ανέφερε τον Γιώργο Γιακουμάκη, λέγοντας χαριτολογώντας πως «Την πρώτη εβδομάδα ήταν μεγάλη βοήθεια ο Γιακουμάκης, ήταν κοντά μου. Τώρα όμως είναι με τους Έλληνες, οπότε δεν ενδιαφέρεται πια για μένα».