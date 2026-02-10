ΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης βαθμολόγησε την ομάδα του ντάμπλ από το 1 ως το 10 με μια… κλεψιά (video)

Ο Χρήστος Ζαφείρης, 22χρονος διεθνής μέσος του ΠΑΟΚ, συμμετείχε σε ένα πρωτότυπο challenge που δημοσίευσε η Super League. Αναλυτικότερα, του έδωσαν μια «τυφλή» λίστα με παίκτες από την ομάδα του ΠΑΟΚ που το 2018-19 κατέκτησε το νταμπλ χωρίς να ηττηθεί στο πρωτάθλημα, και του ζήτησαν να τους βαθμολογήσει από το 1 έως το 10 με βάση την αξία τους και την επίδραση στο εκείνο το ιστορικό κατόρθωμα.

Στην κορυφή των επιλογών του βρέθηκε ο μεγάλος αρχηγός Αντελίνο Βιεϊρίνια, ενώ χαμηλότερα έδωσε βαθμούς σε άλλους παίκτες και σε μια περίπτωση παραδέχτηκε ότι έσπασε τον κανόνα αξιολόγησης για χάρη μιας «κλεψιάς» - έξτρα επιλογής, δείχνοντας την αγάπη και τον θαυμασμό του για κάποιον από τους παλιούς πρωταγωνιστές.

Αυτό το «παιχνίδι» του έδωσε την ευκαιρία να αναλογιστεί την κληρονομιά μιας ομάδας που έμεινε αήττητη στη Super League σε όλα τα ματς του πρωταθλήματος και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, μια μοναδική επίδοση στην ιστορία του συλλόγου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος ο Ζαφείρης έχει ζήσει προσωπικά μια μεγάλη αλλαγή στην καριέρα του το 2025, όταν ο ΠΑΟΚ κατέβαλε ένα ποσό ρεκόρ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Σλάβια Πράγας, δείχνοντας πόσο σημαντική θα είναι η συμβολή του στα μελλοντικά πλάνα της ομάδας.