Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1: Ο λυτρωτής Γιακουμάκης έδωσε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στον δικέφαλο

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ αναμετρήθηκαν στην Λεωφόρο στον πρώτο ημιτελικό στο μεταξύ τους ζευγάρι. Για μια διοργάνωση που δεν είναι αμελητέα, ειδικά για τους πράσινους, οι δυο ομάδες προσπάθησαν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα σε αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι, όμως ο δικέφαλος ήταν αυτός που χαμογέλασε, επικρατώντας με 0-1 των πρασίνων, με γκολ του Γιακουμάκη στο 67' από την άσπρη βούλα.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν τον αγώνα οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων και οι διαιτητές φωτογραφήθηκαν με φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, σε ένα κλίμα συγκίνησης.

Eurokinissi

Eurokinissi

Η αναμέτρηση

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή και τις πρωτοβουλίες, και προσπάθησε να δημιουργήσει καταστάσεις για να απειλήσει. Στο 9’ ο Τάισον μετά από σέντρα του Ζίβκοβιτς, σούταρε, κέρδισε τον Λαφόν, όμως ο Γέντβαι διάβασε την φάση και σταμάτησε την μπάλα πριν περάσει την γραμμή. Επτά λεπτά μετά (16’) ο Γέντβαι έκανε λάθος και έδωσε την ευκαιρία στον Ζιβκοβιτς να στρώσει στον Τάισον ο οποίος σούταρε πάνω στον Ινγκασον και έχασε την ευκαιρία να σκοράρει.

Το σουτ του Τάισον / Eurokinissi

Στο 25’ σε μια αντεπίθεση ο Πέλκας έβγαλε κάθετη πάσα στον Μύθου, ο οποίος καθυστέρησε και προσπάθησε να σκάψει την μπάλα πάνω από τον Λαφόν, στέλνοντάς την άουτ. Ο Παναθηναϊκός όποτε είχε την μπάλα προσπαθούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις με βασικούς εκφραστές τους Τεττέη και Αντίνο, και στο 30’ υπήρξε η πρώτη φάση για το «τριφύλλι», με ένα δυνατό σουτ από τα πλάγια, όμως ο Τσιφτσής απέκρουσε. Ο δικέφαλος εκμεταλλευόταν συχνά την ανισορροπία στην άμυνα των πρασίνων και έβρισκε χώρους να απειλήσει, όπως στο 37’ όταν ο Ζίβκοβιτς έβγαλε καταπληκτική διαγώνια μπαλιά στον Οζντόεφ ο οποίος βρέθηκε μπροστά στην εστία όμως δεν έκανε καλό κοντρόλ και έτσι σπατάλησε μια μεγάλη ευκαιρία.

Eurokinissi

Στο 44’ ο ΠΑΟΚ είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, με τον Πέλκα να εκμεταλλεύεται λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού που ήταν ψηλά, κάνει τρομερή ενέργεια και βγαίνει τε-α-τετ με τον Λαφόν, κάνει όμως μια πολύ κακή επιλογή και σκάβει την μπάλα με αποτέλεσμα να αποκρούσει εύκολα ο Λαφόν.

Eurokinissi

Στο δεύτερο ημίχρονο η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήταν για τον Παναθηναϊκό, μόλις στο 49ο λεπτό. Μετά από βολέ του Λαφόν ο Τεττέη κατέβασε την μπάλα και σούταρε πάνω από την εστία. Η είσοδος του Γιακουμάκη στο παιχνίδι έδωσε άμεσα αποτελέσματα στον ΠΑΟΚ. Στο 65ο λεπτό ο επιθετικός του δικεφάλου στην πρώτη του επαφή με την μπάλα κέρδισε πέναλτι από τον Καλάμπρια και ο ίδιος το εκτέλεσε και το μετουσίωσε σε γκολ ανοίγοντας το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Ο Γιακουμάκης σκοράρει από την άσπρη βούλα / Eurokinissi

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 72' χάνει τεράστια ευκαιρία με τον Τεττέη, ο οποίος έπιασε μια γυριστή κεφαλιά και ανάγκασε τον Τσιφτσή να πεταχτεί στο γάμα της εστίας του και να κάνει μια μεγάλη επέμβαση.

Ο Αντώνης Τσιφτσής / Eurokinissi

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε στην συνέχεια να δημιουργήσει πρόβλημα στον Τσιφτσή, ο δικέφαλος διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι, και πήρε ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης. Ο επαναληπτικός θα λάβει μέρος στις 11/2 στην Τούμπα.

Συνθέσεις:

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ίνγκασον, Γέντβαι, Κοντούρης(Κάτρης 71’), Τσέριν(Σφιντέρσκι 46’), Μπακασέτας, Αντίνο(Ταμπόρδα 82’), Ζαρουρί(Παντελίδης 72'), Τεττέη

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Πέλκας(Γιακουμάκης 61’), Τάισον(Καμαρά 79’), Ζίβκοβιτς, Μύθου(Χατσίδης 61’)