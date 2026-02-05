Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του λίστα - Αυτές είναι οι αλλαγές που έκανε ο Ράζβαν Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε την δική του ευρωπαϊκή λίστα για την συνέχεια του στο Europa League. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έκανε τρείς αλλαγές στην εν λόγω λίστα με τους παίκτες που θα έχει στην διάθεσή του για τα παιχνίδια των playoffs με αντίπαλο την Θέλτα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», όπως ήταν λογικό, προσέθεσε στην λίστα και τα τρία αποκτήματα του, για την περίοδο του Γενάρη, με τους Χρήστο Ζαφείρη, Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ και Χόρχε Σάντσεζ να συμπεριλαμβάνονται, και να βρίσκονται στην διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού. Εκτός έμεινε ο Φέντορ Τσάλοφ που παραχωρήθηκε δανεικός στην Καϊσέρισπορ, ο Λούκα Ιβανούσετς που είναι αρκετό καιρό εκτός λόγω τραυματισμού, και ο Γιόαν Σάστρε.

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ: Μπάμπα , Τάισον , Μπιάνκο , Καμαρά , Γερεμέγεφ , Ντεσπόντοφ , Γιακουμάκης , Ζαφείρης, Κεντζιόρα , Κένι , Κωνσταντέλιας , Λόβρεν , Μεϊτέ , Μιχαηλίδης , Μύθου , Οζντόεφ , Παβλένκα , Πέλκας , Σάντσες, Τέιλορ , Θυμιάνης , Τσιφτσής , Τσοπούρογλου , Βολιάκο , Α.Ζίβκοβιτς .

Στην Β' λίστα συμπεριλαμβάνονται οι: Μπαταούλας , Χατσίδης , Μπέρδος, Ντούνγκα, Γκιτέρσος, Κοσίδης, Κωττάς , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.