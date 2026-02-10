Ρουμανία: Τρεις νεκροί στον «δρόμο του θανάτου» που έχασαν την ζωή τους οι φίλοι του ΠΑΟΚ (vid)

Στο ίδιο σημείο όπου, στις 27 Ιανουαρίου, εκτυλίχθηκε το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ, σημειώθηκε ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο, προκαλώντας νέο σοκ.

Περίπου ένα μήνα πριν, οι φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να βρεθούν δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα στο παιχνίδι με τη Λυών, όμως δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, χάνοντας άδικα τη ζωή τους στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Το δυστύχημα είχε συμβεί στον αυτοκινητόδρομο DN6, έναν δρόμο που έχει χαρακτηριστεί ως «Δρόμος του Θανάτου», λόγω των πολλών και συχνά θανατηφόρων τροχαίων που έχουν καταγραφεί στο συγκεκριμένο σημείο.

Δυστυχώς, ο φόρος αίματος αυξήθηκε εκ νέου, καθώς την Κυριακή (8/2) σημειώθηκε ακόμη ένα τραγικό δυστύχημα στην ίδια περιοχή, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, συγκλονίζοντας ξανά την τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα: «Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην DN6, το τμήμα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα, φίλαθλοι της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ. Ο οδηγός ενός φορτηγού φέρεται να απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του και εισήλθε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με ένα βαν. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 58χρονου οδηγού του βαν και δύο παιδιών ηλικίας 16 και 13 ετών, αντίστοιχα».