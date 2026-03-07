Τελέστηκε το μνημόσυνο των εφτά οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία - Ανεγέρθηκε μνημείο προς τιμήν τους

Το ημερολόγιο έγραφε 27 Ιανουαρίου του 2026, όταν εφτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έφυγαν άδοξα από τη ζωή, έπειτα από πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στην πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας, ενώ ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια του «Δικεφάλου του Βορρά» εναντίον της Λιόν στη Γαλλία.

Σαράντα ημέρες μετά, το μεσημέρι του Σαββάτου (07/03), απλοί φίλαθλοι, αλλά και οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ παρευρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων συνοπαδών τους.

Πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο και τοποθετήθηκε μνημείο, παρουσία Ελλήνων, αλλά και οπαδών της τοπικής Τιμισοάρα.

Στο μνημείο που ανεγέρθηκε εις μνήμην των «αετόπουλων» που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία κατατέθηκαν στεφάνια από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και από Συνδέσμους Φιλάθλων της ομάδας, που έδωσαν το «παρών» δια αντιπροσώπων για να τιμήσουν τους συνοπαδούς τους.