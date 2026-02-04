Μνημόσυνο για τα θύματα σε «Βιολάντα» και Ρουμανία τέλεσε η Ιερά Σύνοδος

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το πρωί της Τετάρτης, στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο εντός του Μεγάρου της Ιεράς Συνόδου, επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των επτά νέων ανθρώπων –οπαδών του ΠΑΟΚ– που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία, καθώς και των πέντε γυναικών που βρήκαν θάνατο στο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Το Τρισάγιο τελέστηκε παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και των Συνοδικών Αρχιερέων, από τον Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κΕιρηναίο.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, συμμετέχοντας με την προσευχή της στο πένθος που συγκλόνισε το πανελλήνιο, εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη. Ήδη, εκπρόσωποι της Συνόδου, οι Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, Τρίκκης Χρυσόστομος και Λαγκαδά Πλάτων, τέλεσαν τις προβλεπόμενες δεήσεις στις περιοχές όπου σημειώθηκαν οι απώλειες.

«Η Ιερά Σύνοδος εύχεται στον Κύριο να αναπαύσει τις ψυχές τους και να δώσει στις οικογένειές τους το βάλσαμο της παρηγοριάς και την πίστη ότι οι κεκοιμημένοι μας δεν χάνονται, αλλά ζουν στο ανέσπερο φως της Βασιλείας του Θεού», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Διάρκής Ιερά Σύνοδος εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς τους συγγενείς και τους φίλους των θυμάτων, καθώς και προς ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Σημειώνεται ότι η ΔΙΣ της 169ης Συνοδικής Περιόδου συνεδριάζει από σήμερα στο πλαίσιο των τακτικών εργασιών του Φεβρουαρίου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.