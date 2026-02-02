«Βιολάντα»: Πώς το σκάμμα με προπάνιο έγινε «παγίδα θανάτου» για τους εργαζόμενους - Τι λέει ειδικός

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αιτιών που οδήγησαν στην τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Ιανουαρίου, όταν στο χώρο της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας σημειώθηκε έκρηξη από διαρροή προπανίου, προκαλώντας τον θάνατο 6 εργατριών.

Η έρευνα στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος έχει προς το παρόν σταματήσει, καθώς βρέθηκε ότι η διαρροή του προπανίου συνέβαινε επί πολλούς μήνες με αποτέλεσμα οι συνθήκες στο χώρο να παραμένουν επικίνδυνες και να υπάρχει φόβος ακόμα και για νέα έκρηξη.

Μιλώντας στο Action24, ο καθηγητής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Αβραάμ Ζεληλίδης, εξήγησε πώς προκλήθηκε η διαρροή του προπανίου στο υπόγειο της «Βιολάντα» δημιουργώντας συνθήκη πρόσφορη για έκρηξη.

«Για να πάνε οι αγωγοί από τις δεξαμενές στο εργοστάσιο, έσκαψαν ένα αυλάκι και έθαψαν τους αγωγούς μέσα. Αυτό το αυλάκι μπαζώθηκε. Το υγιές πέτρωμα όμως που είναι κάτω από το σκαμμένο αυλάκι, είναι πιο συνεκτικό από το σκάμμα. Έχει καλύτερο πορώδες, άρα ‘τρέχει’ το προπάνιο πιο εύκολα στο σκάμμα», τόνισε ο κ. Ζεληλίδης.

Όπως σημείωσε, ο αγωγός αυτός λειτούργησε έτσι ως δίοδος μεταφοράς του προπανίου σε ένα χώρο που θα έβρισκε καλύτερο ‘πορώδες’ και ο χώρος αυτός ήταν το υπόγειο του εργοστασίου.

«Θα έπρεπε να βρουν έγκαιρα έναν τρόπο εκτόνωσης του αερίου»

«Το προπάνιο βρήκε κάποιο σπάσιμο σε αυτό το υπόγειο. Το υπόγειο ήταν τσιμεντωμένο, που σημαίνει ότι μπορούσε να συγκρατήσει μεγαλύτερες ποσότητες. Εισχώρησε σε αυτό το υπόγειο -το οποίο μπορεί να είχε ένα δάπεδο καλά στεγανοποιημένο- με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται τεράστιες ποσότητες προπανίου στο υπόγειο, επί μήνες», ανέφερε ο καθηγητής γεωλογίας, προσθέτοντας ότι ένας σπινθήρας ήταν αρκετός για να προκληθεί η έκρηξη.

«Στην ουσία το υπόγειο έγινε δεξαμενή προπανίου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε, ακολουθώντας την άποψη και άλλων ειδικών, ότι αν στο υπόγειο του εργοστασίου είχαν τοποθετηθεί ανιχνευτές, η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί.

Ερωτηθείς πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διαρροής εφόσον διαπιστωνόταν έγκαιρα, ο κ. Ζεληλίδης ανέφερε ότι «θα έπρεπε να αδειάσουν το υπόγειο και να βρουν έναν τρόπο εκτόνωσης» και πρόσθεσε ότι αυτή η διαδικασία δεν θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.