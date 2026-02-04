«Βιολάντα»: «Έλεγαν ότι δεν χρησιμοποιούν το υπόγειο» - Τι κατέθεσε ο μηχανικός που υπέγραψε μελέτη

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για φερόμενες παραλείψεις στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους στο κτίριο του μοιραίου εργοστασίου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, στο οποίο 5 εργάτριες έχασαν τη ζωή τους κατά τη φονική έκρηξη τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1).

Σύμφωνα με πληροφορίες που φέρνει στο φως ο ΣΚΑΪ, υπογεγραμμένες άδειες και πιστοποιήσεις ανανεώνονταν χωρίς καν να γίνονται επιτόπιες αυτοψίες στο χώρο.

Ειδικότερα, το επίμαχο υπόγειο στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» και οι δεξαμενές προπανίου δεν εμφανίζονται πουθενά στα χαρτιά και μάλιστα λίγους μήνες πριν την τραγωδία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΔΩΝΑΣ/INTIME

Η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ανανεώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2025, λιγότερο από τρεις μήνες πριν το εργατικό δυστύχημα. Συνημμένα στην τροποποίηση γνωστοποίησης βρίσκονται η οικοδομική άδεια και το πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Όπως αποκαλύπτεται όμως, στην οικοδομική άδεια που έχει την υπογραφή Μηχανολόγου Μηχανικού και εκδόθηκε στις 9 Μαϊου του 2025 από την Πολεοδομία του Δήμου Τρικκαίων, δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά σε υπόγειο.

Συγκεκριμένα, αναγράφεται ότι ο αριθμός ορόφων είναι «0». Αυτό αποτυπώνεται τόσο στα στοιχεία δόμησης, όσο και στο τελευταίο διάγραμμα κάλυψης όπου το υπόγειο- όπως και σε όλες τις προηγούμενες τροποποιήσεις αδειών - είναι «αόρατο».

«Παρ’ ότι υπάρχει αναθεώρηση για προσθήκη κατ’ επέκταση, στο διάγραμμα κάλυψης δεν εμφανίζεται ο χώρος του υπογείου», σημειώνει η Ευρώπη Κοσμίδου, πολιτικός μηχανικός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενη στα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν. Όπως τονίζει, «οι γνωστοποιήσεις τέτοιων βιομηχανιών δεν είναι κάτι που το φτιάχνουμε και ‘το κλείνουμε στο φάκελο’».

«Αόρατο» και στους ελέγχους υπόγειο και δεξαμενές

Ελλιπείς όμως φαίνεται ότι ήταν και οι έλεγχοι στο πεδίο. Υπάλληλοι της περιφέρειας βρέθηκαν στο σημείο το 2013, το 2015 και το 2020. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, πραγματοποίησαν δια ζώσης επιθεωρήσεις, μετά από αίτημα για κτιριακή επέκταση.

Ούτε αυτοί όμως κατάφεραν να δουν το «αόρατο» υπόγειο αφού σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, «κατόπιν επιθεώρησης που διενεργήθηκε με σκοπό την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων των τεχνικών υπομνημάτων (...) δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα δηλωθέντα στοιχεία».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΔΩΝΑΣ/INTIME

Από την πλευρά του, ωστόσο, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Αγοραστός, υπογραμμίζει πως την ευθύνη έχει η πολεοδομία και ο μηχανικός που έχει υπογράψει τις άδειες. «Η περιφέρεια δεν είχε καμία αρμοδιότητα», δηλώνει.

Το 2020, βέβαια, σε νέο έλεγχο, η περιφέρεια Θεσσαλίας, σημειώνει σε έγγραφό της ότι οι δύο υπέργειες δεξαμενές του εργοστασίου δεν είχαν τοποθετηθεί σε σωστό σημείο. Παρ’ όλα αυτά, η επιχείρηση συνέχισε να λειτουργεί και να εκδίδει τροποποιητικές άδειες.

«Μου έλεγαν ότι δεν χρησιμοποιούσαν υπόγειο και δεξαμενές»

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην τελευταία μελέτη πυρασφάλειας τον Σεπτέμβριο του 2025 είχαν «εξαφανιστεί» και οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, που υπήρχαν στην αμέσως προηγούμενη μελέτη.

Την ίδια ώρα, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που υπέγραφε -μαζί με τον πολιτικό μηχανικό- τη μελέτη πυρασφάλειας του Σεπτεμβρίου 2025, όταν ρωτήθηκε από την Πυροσβεστική γιατί δεν αποτύπωνε στη μελέτη το υπόγειο και τις δύο υπέργειες δεξαμενές, απάντησε: «Μου είχαν δηλώσει ότι το υπόγειο δεν χρησιμοποιείται» ενώ «τις δεξαμενές τις είχαν δηλώσει ως ανενεργές».

Τις επόμενες ημέρες, ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής αναμένεται να σκάψει στο σημείο που εκτιμάται ότι υπήρξε η διαρροή προπανίου. Στόχος είναι καθαρίσουν το σημείο, να φωτογραφίσουν τις σωλήνες, ενώ νέες καταθέσεις αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος στη γνωστή βιομηχανία μπισκότων.