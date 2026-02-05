Άρχισαν ξανά οι έρευνες στη «Βιολάντα»: Ελεγχόμενα τα επίπεδα προπανίου - Στο επίκεντρο το υπόγειο

Νέος κύκλος ερευνών είναι σε εξέλιξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες είχαν διακοπεί για αρκετές ημέρες, καθώς υπήρχε έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο δεύτερης έκρηξης, λόγω των αυξημένων ποσοτήτων προπανίου που είχαν εντοπιστεί στο έδαφος. Πλέον, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, τα επίπεδα του αερίου κρίνονται ασφαλή και οι έρευνες συνεχίζονται κανονικά.



Το ενδιαφέρον εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στο αδήλωτο υπόγειο του εργοστασίου, αλλά και στα μέτρα ασφαλείας που φέρεται να μην είχαν ληφθεί. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φαίνεται πως υπήρχε μακροχρόνια διαρροή προπανίου χωρίς να έχει γίνει αντιληπτή.

Αναστέλλονται πολιτιστικές εκδηλώσεις στα Τρίκαλα

Την ίδια ώρα, την αναστολή χρηματοδότησης και συμμετοχής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καρναβαλικές δράσεις και κάθε προγραμματισμένη εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα για διάστημα 40 ημερών από το τραγικό συμβάν, αποφάσισε η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.



Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η απόφαση αυτή αποτελεί ένδειξη πένθους, σεβασμού και έμπρακτης συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων τονίζουν ότι στέκονται με ευθύνη και σεβασμό απέναντι στην τοπική κοινωνία, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά τους θλίψη για τον άδικο χαμό των εργαζομένων.