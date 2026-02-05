Βιολάντα: Στο φως νέα φωτογραφία ντοκουμέντο για τη φονική έκρηξη - Εντοπίστηκε σημείο διαρροής

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς μια νέα φωτογραφία ντοκουμέντο, από το σημείο όπου σημειώθηκε η διαρροή προπανίου που οδήγησε στη φονική έκρηξη, είδε το φως της δημοσιότητας. Το προπάνιο διείσδυσε σε (αδήλωτο) υπόγειο χώρο του εργοστασίου, με αποτέλεσμα την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με συνεργεία της Περιφέρειας, το οποίο προχώρησε σε εκσκαφές και κατάφερε να εντοπίσει το ακριβές σημείο της διαρροής, σύμφωνα με το ΕΡΤnews που παρουσίασε και σχετικό ντοκουμέντο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπήρχε ρωγμή στην ένωση των σωλήνων, από όπου το προπάνιο διοχετευόταν ανεξέλεγκτα στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο υπόγειο λειτουργούσε αυτόματη αντλία νερού. Όταν η αντλία ενεργοποιήθηκε, προκλήθηκε σπινθήρας, ο οποίος σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποσότητα προπανίου που είχε συσσωρευτεί στον χώρο, φέρεται να οδήγησε στη φονική έκρηξη, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Οι πραγματογνώμονες επιστρέφουν στον χώρο της έκρηξης, προκειμένου να συνεχιστούν οι επιτόπιες έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι καταθέσεις μαρτύρων. Στο εργοστάσιο έχει φτάσει όχημα της ΕΜΑΚ από τη Λάρισα, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ώστε να εξεταστεί εκ νέου το σημείο που προκάλεσε την έκρηξη. Σημειώνεται επίσης ότι συνεχίζεται το ανακριτικό έργο, με στόχο να αποσαφηνιστεί τι υπήρχε στον χώρο, τι δεν λειτουργούσε σωστά και ποιες παραλείψεις ενδέχεται να συνέβαλαν στην τραγωδία. Στη συνέχεια, η Εισαγγελία που έχει αναλάβει την υπόθεση αναμένεται να προχωρήσει στην απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΔΑΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΟΛΑΝΤΑ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ)

Υπενθυμίζεται πως oι έρευνες είχαν προσωρινά διακοπεί τις προηγούμενες ημέρες, λόγω φόβων για νέα έκρηξη, ωστόσο πλέον συνεχίζονται με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Αναστέλλονται πολιτιστικές εκδηλώσεις στα Τρίκαλα

Την ίδια ώρα, την αναστολή χρηματοδότησης και συμμετοχής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καρναβαλικές δράσεις και κάθε προγραμματισμένη εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα για διάστημα 40 ημερών από το τραγικό συμβάν, αποφάσισε η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.



Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η απόφαση αυτή αποτελεί ένδειξη πένθους, σεβασμού και έμπρακτης συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων τονίζουν ότι στέκονται με ευθύνη και σεβασμό απέναντι στην τοπική κοινωνία, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά τους θλίψη για τον άδικο χαμό των εργαζομένων.