Στο «μικροσκόπιο» οι καταθέσεις στη Βιολάντα: 25 εργαζόμενοι επιβεβαιώνουν έντονη οσμή

Τις καταγγελίες για έντονη οσμή στο εργοστάσιο της Βιολάντα επιβεβαιώνουν με τις καταθέσεις τους ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι, με περισσότερα από 25 άτομα να αναφέρουν ότι αντιλήφθηκαν μυρωδιά ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο.

Την ίδια στιγμή, δείγματα από τους κακοσυντηρημένους και οξειδωμένους σωλήνες που μετέφεραν προπάνιο έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για έλεγχο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι μαρτυρίες των εργαζομένων φαίνεται να ενισχύουν τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι είχαν κάνει λόγο για έντονη οσμή στο εργοστάσιο πριν από τη φονική έκρηξη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΔΩΝΑΣ/INTIME

Τι κατέθεσαν οι εργαζόμενοι

Εργαζόμενος στη γραμμή παραγωγής ανέφερε ότι είχε αντιληφθεί οσμή στον χώρο της τουαλέτας τους τελευταίους δύο μήνες, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι των βαρδιών γνώριζαν το πρόβλημα και είχαν αναφέρει πως θα το μεταφέρουν στους ανωτέρους τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους για την ύπαρξη της οσμής, ωστόσο φαίνεται πως δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος για ενδεχόμενη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο.

Μία ακόμη εργαζόμενη κατέθεσε ότι είχε αντιληφθεί μυρωδιά στον χώρο της τουαλέτας, την οποία περιέγραψε ως υγρασία και όχι αποχέτευση, προσθέτοντας πως συνάδελφοί της είχαν ενημερώσει τους υπεύθυνους.

Άλλοι εργαζόμενοι ανέφεραν ότι η άσχημη οσμή υπήρχε από τον Οκτώβριο, ενώ κάποιοι δήλωσαν ότι την αντιλήφθηκαν λίγες ημέρες πριν από την έκρηξη. «Στον χώρο παραγωγής δεν είχα διαπιστώσει κάτι, μόνο στις τουαλέτες υπήρχε μυρωδιά σαν γκάζι, άλλοτε πιο έντονη και άλλοτε λιγότερο», ανέφερε εργαζόμενη.

«Η μυρωδιά υπήρχε και το συζητούσαμε μεταξύ μας. Κάποιοι το είχαν αναφέρει και στους ανωτέρους, ειδικά τις τελευταίες ημέρες ήταν πολύ έντονη», κατέθεσε άλλος εργαζόμενος.

Παραμένει σφραγισμένο το εργοστάσιο

Δύο εβδομάδες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα παραμένει σφραγισμένο, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος νέας ανάφλεξης. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν πως δεν έχουν ξεπεράσει το σοκ.

Εργαζόμενη που απασχολούνταν σε πρωινές βάρδιες ανέφερε πως επρόκειτο να πάει για δουλειά το πρωί της Δευτέρας και ακόμα δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.

Με βάση τις μαρτυρίες και τα μέχρι στιγμής ευρήματα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ φαίνεται να έχουν καταλήξει τόσο στη διαδρομή που ακολούθησε το προπάνιο από τους υπόγειους σωλήνες προς το υπόγειο της επιχείρησης, όσο και στα αίτια της έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Οι εργασίες στο εργοστάσιο έχουν διακοπεί, ενώ στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέφεραν στην Αθήνα τμήμα του διαβρωμένου σωλήνα για έλεγχο από τα εργαστήρια του ΕΜΠ, καθώς και δείγματα χώματος για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι στο παράνομο υπόγειο του εργοστασίου δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίου, ενώ τα σχέδια που είχαν κατατεθεί στην Περιφέρεια και την Πυροσβεστική τον Σεπτέμβριο του 2025 φέρεται να συνοδεύονταν από τοπογραφικά διαγράμματα του 2011.