«Βιολάντα»: Στο μικροσκόπιο μηχανολόγοι και τεχνικοί – Νέες καταθέσεις για τις δεξαμενές προπανίου

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι τόνοι εγγράφων που κατασχέθηκαν από το μοιραίο εργοστάσιο «Βιολάντα», με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ της τραγωδίας και να αποδοθούν ευθύνες για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στα Τρίκαλα, ενώ σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου αναμένονται νέες καταθέσεις, κυρίως τεχνικού χαρακτήρα, προκειμένου να φωτιστούν όλα τα «σκοτεινά» σημεία της υπόθεσης.

Μηχανολόγοι, τεχνικοί εγκαταστάσεων και εκπρόσωποι εταιρειών που είχαν πιστοποιήσει την ορθή λειτουργία των δεξαμενών προπανίου και των σωληνώσεων καλούνται να δώσουν εξηγήσεις τις επόμενες ώρες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας φέρονται να εντοπίστηκαν παραλείψεις και παρατυπίες τόσο στις εγκαταστάσεις των δεξαμενών όσο και στα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θα έπρεπε να έχουν εντοπίσει εγκαίρως τη διαρροή προπανίου που οδήγησε στην καταστροφική έκρηξη.

Την ίδια ώρα, ενώ ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» υπέδειξε συγκεκριμένο μηχανολόγο ως υπεύθυνο για την εγκατάσταση των δύο υπέργειων δεξαμενών και του δικτύου σωληνώσεων, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και όχι στα Τρίκαλα.

Οι Αρχές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, έπειτα από τη μελέτη των πέντε τόμων εγγράφων που κατασχέθηκαν από την επιχείρηση, σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί ποιος είχε την ευθύνη για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις.

Παραμένει σφραγισμένο το εργοστάσιο

Δύο εβδομάδες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα παραμένει σφραγισμένο, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος νέας ανάφλεξης. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν πως δεν έχουν ξεπεράσει το σοκ.

Εργαζόμενη που απασχολούνταν σε πρωινές βάρδιες ανέφερε πως επρόκειτο να πάει για δουλειά το πρωί της Δευτέρας και ακόμα δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.

Με βάση τις μαρτυρίες και τα μέχρι στιγμής ευρήματα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ φαίνεται να έχουν καταλήξει τόσο στη διαδρομή που ακολούθησε το προπάνιο από τους υπόγειους σωλήνες προς το υπόγειο της επιχείρησης, όσο και στα αίτια της έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Οι εργασίες στο εργοστάσιο έχουν διακοπεί, ενώ στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέφεραν στην Αθήνα τμήμα του διαβρωμένου σωλήνα για έλεγχο από τα εργαστήρια του ΕΜΠ, καθώς και δείγματα χώματος για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι στο παράνομο υπόγειο του εργοστασίου δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίου, ενώ τα σχέδια που είχαν κατατεθεί στην Περιφέρεια και την Πυροσβεστική τον Σεπτέμβριο του 2025 φέρεται να συνοδεύονταν από τοπογραφικά διαγράμματα του 2011.