Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» - Θα βρεθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, προχώρησαν εκ νέου οι Αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα συνελήφθη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2) στον χώρο του εργοστασίου από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και αυτή την ώρα ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είναι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων ενώ σε λίγο αναμένεται να οδηγηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων όπου θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα:

Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας και τους αποδόθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια που είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι έρευνες αποκάλυψαν πως πριν από πέντε μήνες υπήρξαν έντονες αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ ουσιαστικά. Πηγές αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε μετά από οικονομική διαφωνία με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει άλυτο.

Χωρίς πιστοποίηση οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.

Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία βρίσκονται πλέον στη διάθεση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της ΔΑΕΕ καταθέσουν το τελικό έγγραφο πόρισμά τους, το οποίο θα προσδιορίζει με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.